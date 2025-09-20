Střihavka o přestupech Pardubic i tlaku: Nejsem naivní. Musíme najet na krizový management
Do dosud nepříliš movitého klubu od řeky Labe vane vítr změn. Pardubice mají nového majitele, jednoho z nejbohatších Čechů, proto také hráče s luxusními vizitkami i předpoklady. Muž, který má být hlavní silou pro využití zdrojů, má terč na zádech. Tak už to u trenérů bývá. David Střihavka krotí tým se dvěma body, posledním místem v tabulce a zásadním střetem se Slováckem před sebou.
Nevyhrává, za devětadvacet utkání na lavici Pardubic to v lize zvládl pouze čtyřikrát. Je to ubíjející, to přizná. A také důvod, proč je naprosto legitimní otázka, jak dlouho David Střihavka u týmu vydrží. „Vím, jaká je moje pozice,“ přikývne.
Jak to myslíte?
„Nejsem naivní, na to ani nemusím odpovídat.“
Cítíte se v ohrožení?
„Není na co čekat. Říkal jsem to klukům v realizáku, sám sobě jsem si položil otázku a odpověděl si, že se teď musíme chovat jako krizový management. Zvládnout zápasy výsledkově, ať se děje, co se děje. Nekoukat na nějakou krásu.“
Takový vy moc nejste, navíc jste výrazně posílili.
„Naději mi dává, že jsme odehráli solidní zápasy nebo poločasy, jako naposledy v Jablonci. Přijedeme tam, dvacet minut v pořádku, pak najednou prohráváme za deset minut o tři góly. To jsou rány. Ale vzchopili jsme se, je to znak toho, že je tým zdravý a není položený. Kdyby byl, tak se do zápasu nevrátíme. Teď je potřeba rychle implementovat kvalitu, která přišla do sestavy. Není čas ztrácet čas.“
Dosáhneme na hráče, na které by to dřív nešlo
Bude to složité? Dorazili Divine Teah, Filip Vecheta, Giannis-Fivos Botos, Daniel Smékal či matador Jan Řezníček.
„Mají kvalitu, i když je ideální, když je získáte na začátku přípravy. Je možné něco trochu vybudovat, zjistit, jak na tom kluci jsou. Někteří třeba nehráli ve svých klubech, jsou po lehčím zranění, hráli jinou soutěž nebo v jiném rozestavení, systému. Není to sranda.“
Není ale největší posilou majitel Karel Pražák?