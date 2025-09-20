Předplatné

Střihavka o přestupech Pardubic i tlaku: Nejsem naivní. Musíme najet na krizový management

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Prospekt Slavie odložený v Pardubicích. Má nemluva Konečný vlastnosti pro TOP kluby?
Pardubický kouč David Střihavka má po další porážce o čem přemýšlet
Trenér Pardubic David Střihavka
Pardubický trenér David Střihavka během domácího utkání proti Spartě
Kouč Pardubic David Střihavka
Daniel Smékal v dresu Pardubic
Filip Vecheta v dresu Pardubic
15
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Do dosud nepříliš movitého klubu od řeky Labe vane vítr změn. Pardubice mají nového majitele, jednoho z nejbohatších Čechů, proto také hráče s luxusními vizitkami i předpoklady. Muž, který má být hlavní silou pro využití zdrojů, má terč na zádech. Tak už to u trenérů bývá. David Střihavka krotí tým se dvěma body, posledním místem v tabulce a zásadním střetem se Slováckem před sebou.

Nevyhrává, za devětadvacet utkání na lavici Pardubic to v lize zvládl pouze čtyřikrát. Je to ubíjející, to přizná. A také důvod, proč je naprosto legitimní otázka, jak dlouho David Střihavka u týmu vydrží. „Vím, jaká je moje pozice,“ přikývne.

Jak to myslíte?
„Nejsem naivní, na to ani nemusím odpovídat.“

Cítíte se v ohrožení?
„Není na co čekat. Říkal jsem to klukům v realizáku, sám sobě jsem si položil otázku a odpověděl si, že se teď musíme chovat jako krizový management. Zvládnout zápasy výsledkově, ať se děje, co se děje. Nekoukat na nějakou krásu.“

Anketa
Zachrání se Pardubice v Chance Lize?
Ano
Ne
Celkově 305 hlasů

Takový vy moc nejste, navíc jste výrazně posílili.
„Naději mi dává, že jsme odehráli solidní zápasy nebo poločasy, jako naposledy v Jablonci. Přijedeme tam, dvacet minut v pořádku, pak najednou prohráváme za deset minut o tři góly. To jsou rány. Ale vzchopili jsme se, je to znak toho, že je tým zdravý a není položený. Kdyby byl, tak se do zápasu nevrátíme. Teď je potřeba rychle implementovat kvalitu, která přišla do sestavy. Není čas ztrácet čas.“

Dosáhneme na hráče, na které by to dřív nešlo

Bude to složité? Dorazili Divine Teah, Filip Vecheta, Giannis-Fivos Botos, Daniel Smékal či matador Jan Řezníček.
„Mají kvalitu, i když je ideální, když je získáte na začátku přípravy. Je možné něco trochu vybudovat, zjistit, jak na tom kluci jsou. Někteří třeba nehráli ve svých klubech, jsou po lehčím zranění, hráli jinou soutěž nebo v jiném rozestavení, systému. Není to sranda.“

Není ale největší posilou majitel Karel Pražák?

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů