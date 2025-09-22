Trenér Pastrňáka promluvil o vážnosti jeho zranění: Žadoní, aby hrál. Ale musíme ho krotit!
Vloni v létě nemohl kvůli podlomenému zdraví měsíc a půl trénovat! A smůla se Davida Pastrňáka (29) drží i letos. Co se tedy děje s českým střelcem?
Minulý týden generální manažer Bruins Sweeney oznámil: „Pasta kvůli zánětu šlachy zmešká týmový start přípravy. Prvních pár dní nebude bruslit zostra. Jen se občas sklouzne.“ Je na místě panika? Asi ne! Zranění by nemělo být vážné, ale…
Nové detaily
Pastrňákových trablů přinesl trenér Bruins Sturm. „Můžu jen prozradit, že zánět je v koleni,“ řekl novinářům. Hlavně opatrně Že by patellofemorální syndrom známý jako tzv. skokanské koleno? Nepříjemná bolest tady vzniká v důsledku letitého přetěžování předního čtyřhlavého stehenního svalu!
Léčba vyžaduje klid a může trvat až několik týdnů. „Teď je prostě na čase být opatrní,“ zdůraznil kouč, že není kam spěchat. „Vůbec se o něj nebojím. Už teď mi denně klepe na dveře, že na to chce vletět. Musíme ho ale trošku krotit. Jen chceme mít jistotu, aby byl stoprocentně připravený,“ dodal Sturm podle webu nesn.com.