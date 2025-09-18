Boston začal kemp bez Pastrňáka. GM: Jediné překvapení. Kdo dostane céčko?
Hokejisté Bostonu začali tréninkový kemp bez Davida Pastrňáka. Jak ve středu oznámil generální manažer klubu Don Sweeney, nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč týmu v minulé sezoně, zmešká prvních několik tréninků kvůli tendinitidě, tedy zánětu šlachy.
„Prvních pár dní bruslit nebude,“ řekl Sweeney a upřesnil, že český útočník bude chodit na led, ale nezapojí se do společné přípravy s týmem. Sweeney neuvedl, které místo tendinitida zasáhla. Ale dodal, že se objevila po tréninku před zahájením kempu. „Stále chodí na led, příští týden už bude zase v plném provozu. Takže to je jediné překvapení, které máme. Všechno ostatní probíhá normálně,“ řekl Sweeney.
Pastrňák v předchozím ročníku nastřílel za Boston 43 gólů a připsal si 63 asistencí. Jeho 106 bodů bylo bezmála dvakrát tolik, kolik získal druhý nejproduktivnější hráč mužstva Morgan Geekie (57). Mistr světa z Prahy Pastrňák potřetí za sebou nevynechal v základní části ani zápas a sehrál všech 82 utkání. Bruins však poprvé od roku 2016 nepostoupili do play off.
Jejich bývalý útočník Marco Sturm přišel nahradit kouče Joe Sacca. Ten se postavil na střídačku potím co byl v listopadu propuštěn Jim Montgomery. Německý nástupce prozatímního kouče Sacca uvedl, že při Pastrňákově absenci se otevírá příležitost pro jiné hráče.
Článek pokračuje pod infografikou.
„V tréninkovém kempu se obvykle objeví nějaké překvapení,“ připomněl Sturm. „Doufám, že budeme mít aspoň jedno nebo dvě. Budou tu šance a na to se moc těším. Poslední tři roky jsem pracoval se samými mladými hráči a přeju si, aby byli úspěšní. Udělám všechno, co bude v mých silách, abych je dostal na dobré pozice,“ slíbil.
Kapitán týmu Brad Marchand před uzávěrkou přestupů odešel do Florida Panthers, s nimiž získal Stanley Cup. Asistenty mu v minulé sezoně dělali právě Pastrňák a Charlie McAvoy. Jako dva alternativní kapitáni fungovali i po Marchandově výměně. A tak to patrně bude nadále. GM Sweeney už minulý týden řekl, že Bruins zatím nikoho nepovýší.
„Všechno je teď na stole. Máme skupinu lídrů, která se schází a věci společně probírá. Myslím, že se nakonec objeví někdo, kdo by se měl stát příštím kapitánem,“ pravil GM Bostonu.