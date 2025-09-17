Ve Vancouveru se hádal, teď povede Rangers. Na kapitána čekají dva kluby, co Pastrňák?
Na konci ledna obětovali českého útočníka Filipa Chytila, aby dokonali veliký návrat. Američan J. T. Miller po sedmi sezonách znovu oblékl dres New York Rangers a zařadil se mezi tahouny tápajícího týmu. Od nové sezony bude mít na uniformě kapitánské céčko. „Od příchodu v minulé sezoně se okamžitě stal lídrem našeho týmu. Je příkladem, jak se chceme chovat na ledě i mimo něj,“ vysvětlil volbu generální manažer klubu Chris Drury.
Rangers dohrávali uplynulou sezonu bez kapitána poté, co v prosinci vyměnili dosavadního lídra Jacoba Troubu do Anaheimu. Céčko nově ponese patnáctá volba klubu na draftu v roce 2011. Miller následně odehrál za klub z Manhattanu necelých šest sezon, než v roce 2018 stěhoval do Tampy. Celek z Floridy ale opustil ještě před dvěma triumfy ve Stanley Cupu a posledních šest ročníků strávil ve Vancouveru, kde patřil mezi zástupce kapitána. Teď dostává ještě větší zodpovědnost.
„Gratulujeme jemu i celé jeho rodině k neuvěřitelně významnému úspěchu a jsme si jistí, že bude i nadále reprezentovat naši organizaci s noblesou a nasazením,“ uvedl generální manažer Drury.
Miller se stává 29. kapitánem v dlouhé historii klubu, který příští rok v dubnu oslaví sto let od založení. Zároveň se dostává na hodně horkou židli. Jeho předchůdci Trouba, Ryan McDonagh a Ryan Callahan byli v průběhu smlouvy z Rangers vyrejdováni, Chrise Druryho klub dokonce vyplatil ze zbytku kontraktu. Ještě před ním vedl newyorský tým Jaromír Jágr. Kapitánem byl dvě sezony a po vypršení závazku se přesunul do ruské KHL do Omsku.
Ve Vancouveru měl mít rozepře
Miller má teď na výrazné muže klubové historie navázat a znovu dovést klub do play off. V něm Rangers po sezoně plné rozčarování letos chyběli. Zklamání ambiciózního týmu vedlo už v průběhu ročníku ke změnám, v rámci jedné se do Madison Square Garden vrátil i nový kapitán.
Ve Vancouveru měl mít spory s hvězdou Eliasem Petterssonem, celá situace vyústila v trejd. Miller se v Rangers nastartoval ke 35 bodům ve 32 zápasech a předvedl, že i ve 32 letech má na to atakovat v základní části stobodovou hranici. Newyorský klub za něj obětoval Filipa Chytila, Victora Manciniho i volbu v prvním kole draftu. Do příští sezony půjde s novou tváří.
Vedle kapitána Millera má přinést čerstvý vítr i kouč Mike Sullivan. Majitel dvou Stanley Cupů s Pittsburghem nahradil Petera Lavioletta a určil jádro tahounů. Millerovými zástupci budou obránce Adam Fox a útočníci Vincent Trocheck, Mika Zibanejad a Artěmij Panarin.
Po úterním oznámení Rangers zůstávají posledními kluby NHL bez formálního lídra Boston a San Jose. Bruins povedou s áčkem na dresu David Pastrňák a Charlie McAvoy, o kapitána přišel klub v březnu výměnou Brada Marchanda. U Sharks měl céčko doposud Logan Couture, kvůli zdravotním trablům ale vynechal prakticky celé poslední dvě sezony.