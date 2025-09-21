Jak Borg propadl »koksu«: Museli mě křísit!
Slavný bývalý tenista Björn Borg (69) vydal svou autobiografii. Pomalu z ní vyplouvají na povrch mnozí démoni, kteří šokují fanoušky.
Na kurtu byl vždycky elegán, v zákulisí ale rozdováděný rebel. Slavný tenista Björn Borg (69) ve své autobiografii Heartbeat přiznal, že mu v devadesátkách, když hrál seniorskou Tour, přestalo bít srdce!
„Měl jsem v sobě nebezpečnou kombinaci drog, prášků a alkoholu, jež způsobila kolaps,“ přiznal Borg, který byl závislý na kokainu. „Nebýt okamžité pomoci lidí okolo, už jsem tu nemusel být,“ děkoval.
