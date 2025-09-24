Hvězdný Pastrňák o zranění: Žádný strach!
Tendinitida! Už jen ten název mnoho fanoušků hokejových Medvědů vyděsil. Ale český útočník David Pastrňák (29) z Bostonu teď »odborný lékařský pindy« osvětlil.
»Pasta« se i přes zánět šlach v koleni poprvé zapojil do tréninku s týmem. Led si vydupal u trenéra Boston Bruins Sturma, který povídal: „Musíme ho krotit.“ Ale sám Pastrňák jen mávnul rukou.
„Otravuje mě to už hodně dlouho, takže bych se tím moc nestresoval,“ prozradil, že navzdory zranění v minulé sezoně byl se 106 body (43 gólů, 63 asistencí) na děleném třetím místě kanadského bodování NHL.
Autor zlatého gólu z MS 2024 v Praze kvůli tomu v letní přípravě vyměnil běhání za jízdu na kole. Tendinitida netendinitida, start zámořské soutěže (8. října ve Washingtonu) by měl havířovský rodák stihnout.