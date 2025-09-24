Hvězdný Pastrňák o zranění: Žádný strach!

David Pastrňák si před novou sezonou dává za cíl vrátit Boston do play off
David už bruslí s Bostonem.
Pasta si vydupal led
»Pasta« se nemůže dočkat, až bude úřadovat na ledě.
David Pastrňák bude jedním z hráčů, který bude v nové sezoně Bostonu nosit "áčko" na dresu
David Pastrňák se po vyřazení ve čtvrtfinále těžce zvedá z ledu
Smutný pohled Davida Pastrňáka po konci ve čtvrtfinále
Kapitán Roman Červenka dává Česku naději gólem v přesilovce
Čeští hokejisté se radují z přesilovkového gólu Romana Červenky (uprostřed)

Tendinitida! Už jen ten název mnoho fanoušků hokejových Medvědů vyděsil. Ale český útočník David Pastrňák (29) z Bostonu teď »odborný lékařský pindy« osvětlil.

»Pasta« se i přes zánět šlach v koleni poprvé zapojil do tréninku s týmem. Led si vydupal u trenéra Boston Bruins Sturma, který povídal: „Musíme ho krotit.“ Ale sám Pastrňák jen mávnul rukou.

„Otravuje mě to už hodně dlouho, takže bych se tím moc nestresoval,“ prozradil, že navzdory zranění v minulé sezoně byl se 106 body (43 gólů, 63 asistencí) na děleném třetím místě kanadského bodování NHL.

Autor zlatého gólu z MS 2024 v Praze kvůli tomu v letní přípravě vyměnil běhání za jízdu na kole. Tendinitida netendinitida, start zámořské soutěže (8. října ve Washingtonu) by měl havířovský rodák stihnout.

David Pastrňák si před novou sezonou dává za cíl vrátit Boston do play off

 

