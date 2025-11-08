Výškař Štefela Atletem roku: Před rokem jsem říkal, že vyhraju! A co takhle svatba?
Se svými medailovými sny se český výškař Jan Štefela podobně jako se svým pěveckým talentem nechlubí. Letos ale ukázal přímo v sektoru, co dovede se stříbrem z halového ME v Apeldoornu a historickým bronzem z MS v Tokiu, a suverénně tak vyhrál anketu Atlet roku. Svůj triumf si sám předpověděl.
Předlouhých 57 let trvalo, než tradiční atletické hlasování vyhrál skokan do výšky. Štefelův trenér Jaroslav Bába to nezvládl, první a zatím poslední byla v roce 1968 Miloslava Hübnerová-Rezková, olympijská šampionka z Mexika. Jan Štefela, který na galavečer v pražském hotelu Ambassador Zlatá Husa dorazil v černé limuzíně, mění zavedené pořádky.
Řekl byste před rokem, že tady budete hvězdou večera?
„To si přesně pamatuju, že přesně před rokem jsem říkal, že letos toho Atleta roku vyhraju!“
Nebudete popichovat vašeho trenéra Jaroslava Bábu, který v roce 2003 vyhrál jen Juniora roku a letos se stal nejlepším trenérem?
„No už vlastně jenom to, že jsem mu sebral prvenství medaile z mistrovství světa… Tak uvidíme, jak to rozdýchá. (směje se) On to určitě bere i tak, jako by tu medaili získal on, protože se prostě o mě stará jako o vlastního syna. Tak by to mělo být.“
Další, co mu vezmete, bude národní rekord 237 centimetrů?
„Co si budem… Na pořadníku, v nějakém seznamu přání to určitě je. Je tam ten český rekord, medaile z olympiády, dvě stě čtyřicet… Je tam toho strašně hodně a mám toho ještě dost před sebou, takže budu se pomalinku snažit všechno doplnit. Ale nic neslibuji, uvidíme, co budoucnost ukáže.“
Jak se vám jelo limuzínou, která vás s přítelkyní a koulařem Tomášem Staňkem s manželkou dovezla doprostřed Václavského náměstí?
„Perfektně je to určitě krásné zpestření na začátku přípravy, takže to já si umím užít…“ (úsměv)
Jste už zasnoubený, plánujete svatbu?
„Je tam v plánu. Snažíme se skloubit data, kdy to bude oběma vyhovovat. Je tam mistrovství Evropy, novinka Ultimate Championship, kam pojedou ti nejlepší. Snažíme se to skloubit, aby to vycházelo.“
Během večera zazpívali Roman Šebrle či mladíci ze zlaté juniorské štafety. Byl zájem i o vás?
„Byl jsem oslovený. Bohužel jsem to odmítl. Samozřejmě jsem pro každou srandu, ale myslím si, že bych si i ten můj pěvecký talent měl nechat pro sebe…“ (usmívá se)
Součástí vašeho úspěchu je ale přísná životospráva, můžete si na galavečeru dovolit něco dobrého?
„Do závodů mám tři, čtyři měsíce. Vím, že když si dám nějaké prosecco, tak mi to určitě neublíží. Poslední dva měsíce do závodu, nebo měsíc, to si opravdu šlapu na krk. Odsaď posaď. Jednou za dva týdny si dám nějaký cheat day, kdy jím co chci. Ale snažím se jíst, jak chci. To se nasbírá.“
Volno? Všem jsem nakecal, že pojedu do hor
V jaké fázi je vaše příprava na novou sezonu?
„Budeme najíždět do čtvrtého týdne. Jsem v plném proudu. Snažíme se makat a připravovat se na léto.“
Jaký pro vás byl návrat po krátké pauze od mistrovství světa v Tokiu?
„Těžký… Ty tří týdny pauzy fakt stačily. Tělo si samo začalo říkat, ať začne něco dělat, protože se normálně začalo rozpadat.“
Chodil jste v horách, jak jste měl v plánu?
„Všem jsem nakecal, že pojedu do hor a kecal jsem. Dva dny potom, co jsem přiletěl z Tokia, jsme se nakonec rozhodli, že pojedeme odpočívat na Mallorku. Takže jsme to trošku kloubili s odpočíváním na pláži a chozením po horách.“
Vítáte, že vaši tréninkovou skupinu obohatil další výškař Marek Bahník?
„Určitě! S Márou si hodně rozumíme už vlastně od té doby, co jsem snad začal skákat, a jak jsme se poznali. Ve skupině jsem neměl vlastně nikoho, kdo by mě tahal. Až poslední rok k nám přišel Matyáš Čudlý, který teď skočil dvě stě dvacet šet. To je obrovský přínos. Mára je další, kdo umí makat, chce makat. Je jen otázka času, kdy se snad začne zlepšovat.“
Co už máte v tréninku za sebou?
„Už jsme byli deset dnů na Kamzíku v Jeseníkách a jinak klasicky makáme každý den. Za týden nám začnou dvoufáze, takže prostě makáme.“
Už máte pro halovou sezonu jasno o závodním programu?
„Budou to Banskobystrická laťka nebo Beskydská laťka, to bude jeden ze závodů, kde začnu.“
Atlet roku 2025
1. Jan Štefela (výška) 1733
2. Amálie Švábíková (tyč) 1501
3. Tomáš Staněk (koule) 1194
4. Karolína Maňasová (100 metrů) 753
5. Vilém Stráský (víceboje) 632
6. Štafeta na 4x400 metrů (Lada Vondrová, Nikoleta Jíchová, Tereza Petržilková, Lurdes, Gloria Manuel) 548
7. Lurdes Gloria Manuel (400 metrů) 535
8. Michaela Hrubá (výška) 448
9. Jakub Vadlejch (oštěp) 399
10. Radek Juška (dálka) 326
Junior roku: Michal Rada (400 metrů překážek)
Objev roku: Michal Rada (400 metrů překážek)
Trenér roku: Jaroslav Bába