Totální lídr Komety. Flek je v TOP formě, zdobí ho oddanost týmu. Ščotka: Zraje jako víno
Malý velký muž drží hokejovou Kometu na špici tabulky. Mistr má kapitána, který je lídrem za dveřmi kabiny i na ledě. Jakub Flek (32) dozrál v osobnost, patří k nejlepším evropským útočníkům mimo NHL. „Každý rok se posouvá, zraje jako víno,“ říká obránce Jan Ščotka, který s ním nastupuje v klubu i v reprezentaci. Dvaatřicetiletý křídelník aktuálně dominuje kanadskému bodování extraligy (7+3), je i nejlepším střelcem soutěže.
V neděli na stadionu hradeckého Mountfieldu vstřelil Jakub Flek šestý a sedmý gól v sezoně. Ten dosud poslední byl jeho nejtypičtější. Při power play soupeře poslal puk do prázdné klece. Extraligová klasika. Na tyto trefy je expert. Spoluhráči už vědí, co bude následovat, když protivník odvolá na konci utkání gólmana. „Myslím, že Kuba se na to vždycky třese,“ usměje se zadák Jan Ščotka. Pokorného soubor nemusí být ve stresu, že v početním oslabení inkasuje.
Stačí poslat na led Fleka a záhy přijde pojistka těsného náskoku. „Kuba výborně čte hru. Zapne své raketové motory a my už zvedáme ruce,“ popisuje parťák útočníkovu specialitku. „Funguje to a kéž by to vydrželo. To by totiž znamenalo, že vyhráváme,“ dodává.
Góly do prázdné sázel v předchozím ročníku a dělá to i v novém. Většinou vystihne přihrávku soka anebo se nechá vyslat na bruslařský souboj s obránci. Je jasné, jak to dopadá. Odchovanci Karlových Varů málokdo stačí. V extralize vlastně nikdo. Možná spoluhráč Marek Ďaloga, ale s ním se poměřuje akorát na tréninku. Nejde však jen o rychlost, na níž mistr světa z Prahy pracuje i mimo led. O svou nejsilnější stránku pečuje, hýčká si ji.
Dávno už ale nabízí mnohem víc. Byť mezi elitou začínal později než jiní, dokázal drtivou většinu konkurence díky enormní píli a zarputilosti předehnat. A vůbec nepolevuje. „Přijde mi lepší a lepší, je v top formě,“ souhlasí Ščotka s tím, že se na Flekově hře projevuje nabyté sebevědomí či sehranost se spoluhráči v lajně Šimonem Stránským a Lukášem Cingelem. „Taky je to prostředím. Myslím, že v Brně se cítí komfortně, máme super partu,“ vypichuje další okolnost, která vykopla Fleka k hokejovému nebi.
Článek pokračuje pod grafikou
Největší devízou lehkonohého forvarda je oddannost týmu. Při každém střídání dává svým chováním najevo, že mu jde o blaho celku, nikoliv honění vlastního ega. Neštítí se černé práce v oslabení, je připraven na jakoukoliv roli. I když moc nevyrostl, nebál by se ani poprat. Sílu má. Pokud by to prospělo mužstvu, klidně by si troufl na daleko robustnější typy. „Flíček je hodně cílevědomý, ví, co chce,“ zdůrazňuje zkušený zadák, s nímž loni slavil titul světového šampiona a letos na jaře oba zvedali nad hlavu pohár pro vítěze extraligy.
To už měl Flek na brněnském dresu céčko, které převzal po odchodu Martina Zaťoviče. „Je skvělý kapitán a lídr. Umí si vzít v kabině slovo a tým na záda,“ oceňuje Ščotka. O tom, že týmu velí ten správný chlapík, nepochybuje ani trenér Kamil Pokorný. Podle něj je důležité, aby kapitána nedělal řadový hráč, nýbrž opravdový tahoun, který má u ostatních respekt a rozhoduje zápasy. „Není dobré, když je někde ve čtvrté lajně anebo se kolikrát ani nedostane na led,“ soudí. „Kapitán musí být totální lídr. To Flíček splňuje. I tohle byla jedna z podstatných věcí při naší cestě za titulem. Dokáže strhnout mužstvo nejen tím, jak o hokeji mluví a přemýšlí, ale i výkonem na ledě. To je pro vůdcovství strašně důležité,“ tvrdí.
Kouč při hokeji nesnáší ležérnost, lajdáctví. Když někdo nepracuje, jak má, otevřeně a důrazně ho na to upozorní. Bez ohledu na to, zda jde o mlaďase, anebo rutinéra. Nicméně Flek jeho kritice uniká. „U něj vím, že nevypustí ani metr ledu,“ vysvětluje s tím, že ze své drobné postavy dokázal udělat v hokeji přednost. V době, kdy frčí vysocí siláci, ovládá bodování útočník vysoký 173 centimetrů. „Musel si to vybojovat,“ připomíná jeho těžké začátky. „Když k něčemu přijdete přes hodně překážek, vážíte si toho a nepodceníte žádný detail. Nechcete být ten, komu se nedaří.“
Flekovi se opravdu daří...
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|15
|2
Č. Budějovice
|6
|4
|0
|0
|2
|20:12
|12
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|18:15
|12
|4
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|5
Sparta
|6
|3
|1
|0
|2
|17:11
|11
|6
Plzeň
|6
|3
|0
|2
|1
|14:13
|11
|7
Pardubice
|6
|3
|0
|0
|3
|18:13
|9
|8
Vítkovice
|6
|2
|1
|1
|2
|17:16
|9
|9
Liberec
|6
|3
|0
|0
|3
|18:18
|9
|10
M. Boleslav
|6
|3
|0
|0
|3
|12:14
|9
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|6
|1
|0
|1
|4
|8:17
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž