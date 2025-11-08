Předplatné

Kolín je po vítězství nad Litoměřicemi v Maxa lize druhý. Na Slavii ztrácí 12 bodů

Hokejisté Kolína v souboji u druhé místo Maxa ligy porazili Litoměřice 5:3
Hokejisté Kolína v souboji u druhé místo Maxa ligy porazili Litoměřice 5:3Zdroj: SC Marimex Kolín / Facebook
Hokejisté Kolína v souboji u druhé místo Maxa ligy porazili Litoměřice 5:3
Hokejisté Kolína v souboji u druhé místo Maxa ligy porazili Litoměřice 5:3
Hokejisté Kolína v souboji u druhé místo Maxa ligy porazili Litoměřice 5:3
Hokejisté Kolína v souboji u druhé místo Maxa ligy porazili Litoměřice 5:3
Hokejisté Kolína v souboji u druhé místo Maxa ligy porazili Litoměřice 5:3
6
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Začít diskusi (0)

Hokejisté Kolína porazili v souboji o druhé místo v tabulce první ligy Litoměřice 5:3. Středočeský celek ztrácí na Slavii 12 bodů, vedoucí Pražané zdolali v páteční předehrávce 20. kola B-mužstvo Pardubic 2:1.

Litoměřice prohrály třetí zápas za sebou, do sezony přitom vstoupily sérií sedmi vítězství a dlouho vévodily tabulce. V Kolíně hosté využili dvě přesilovky a třikrát vedli, ale v polovině zápasu vyrovnal na 3:3 Matěj Gardoň a pak se v domácím dresu prosadili ještě Lukáš Pajer a Jan Veselý. Ten dal 12. gól v ročníku a spolu s vsetínským Petrem Strakou vede pořadí střelců.

Zlín prohrál v Porubě 0:4, neuspěl počtvrté za sebou a klesl na desáté místo. Venku Berani neskórovali stejně jako minule v Kolíně. Poslední příčku opustil Chomutov, který doma zdolal Frýdek-Místek 2:1. O výhře Jihlavy 3:2 v Sokolově rozhodl v prodloužení lotyšský útočník Edgars Kulda.

Další dva zápasy neskončily ani po pětiminutovém nastavení. Vsetín v úvodu druhé třetiny nastřílel Třebíči tři góly za necelých pět minut a nakonec zvítězil 4:3 po samostatných nájezdech, které v sedmé sérii rozhodl Straka. Tábor brankou Davida Bernada z 60. minuty zachránil doma proti Přerovu alespoň bod, druhý získali po rozstřelu hosté.

Maxa Liga 2025/2026

LIVE
40Detail
LIVE
53Detail
LIVE Sam. nájezdy
34Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE
21Detail
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia201421367:3747
2Kolín201013657:4535
3Litoměřice201012766:5534
4Přerov20931752:5034
5Jihlava18921643:4032
6Vsetín20572661:5731
7Poruba 201119812854:4828
8Třebíč20723848:5628
9Tábor20714857:6027
10Zlín20722951:5927
11Frýdek-M.19614852:5624
12Chomutov19604946:5722
13Sokolov19272844:6022
14Pardubice B204321145:6320
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů