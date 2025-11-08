Kolín je po vítězství nad Litoměřicemi v Maxa lize druhý. Na Slavii ztrácí 12 bodů
Hokejisté Kolína porazili v souboji o druhé místo v tabulce první ligy Litoměřice 5:3. Středočeský celek ztrácí na Slavii 12 bodů, vedoucí Pražané zdolali v páteční předehrávce 20. kola B-mužstvo Pardubic 2:1.
Litoměřice prohrály třetí zápas za sebou, do sezony přitom vstoupily sérií sedmi vítězství a dlouho vévodily tabulce. V Kolíně hosté využili dvě přesilovky a třikrát vedli, ale v polovině zápasu vyrovnal na 3:3 Matěj Gardoň a pak se v domácím dresu prosadili ještě Lukáš Pajer a Jan Veselý. Ten dal 12. gól v ročníku a spolu s vsetínským Petrem Strakou vede pořadí střelců.
Zlín prohrál v Porubě 0:4, neuspěl počtvrté za sebou a klesl na desáté místo. Venku Berani neskórovali stejně jako minule v Kolíně. Poslední příčku opustil Chomutov, který doma zdolal Frýdek-Místek 2:1. O výhře Jihlavy 3:2 v Sokolově rozhodl v prodloužení lotyšský útočník Edgars Kulda.
Další dva zápasy neskončily ani po pětiminutovém nastavení. Vsetín v úvodu druhé třetiny nastřílel Třebíči tři góly za necelých pět minut a nakonec zvítězil 4:3 po samostatných nájezdech, které v sedmé sérii rozhodl Straka. Tábor brankou Davida Bernada z 60. minuty zachránil doma proti Přerovu alespoň bod, druhý získali po rozstřelu hosté.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|14
|2
|1
|3
|67:37
|47
|2
Kolín
|20
|10
|1
|3
|6
|57:45
|35
|3
Litoměřice
|20
|10
|1
|2
|7
|66:55
|34
|4
Přerov
|20
|9
|3
|1
|7
|52:50
|34
|5
Jihlava
|18
|9
|2
|1
|6
|43:40
|32
|6
Vsetín
|20
|5
|7
|2
|6
|61:57
|31
|7
Poruba 2011
|19
|8
|1
|2
|8
|54:48
|28
|8
Třebíč
|20
|7
|2
|3
|8
|48:56
|28
|9
Tábor
|20
|7
|1
|4
|8
|57:60
|27
|10
Zlín
|20
|7
|2
|2
|9
|51:59
|27
|11
Frýdek-M.
|19
|6
|1
|4
|8
|52:56
|24
|12
Chomutov
|19
|6
|0
|4
|9
|46:57
|22
|13
Sokolov
|19
|2
|7
|2
|8
|44:60
|22
|14
Pardubice B
|20
|4
|3
|2
|11
|45:63
|20
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup