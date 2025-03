Gól Zachy a bod Pasty nestačily. Boston znovu padl, Buffalo slaví i bez Kulicha

Hokejisté Bostonu musí v NHL vstřebávat další porážku. V domácím utkání s Buffalem padli 2:3 v prodloužení a připsali si třetí prohru v řadě. Alespoň k bodu pomohl gól českého útočníka Pavla Zachy po nahrávce od Davida Pastrňáka. Sabres uspěli na ledě Bruins i bez Jiřího Kulicha, který je na marodce s otřesem mozku. New Jersey s Ondřejem Palátem v sestavě zvítězilo 2:1 v Columbusu. Toronto bez Davida Kämpfa rozstřílelo Calgary 6:2.

Zacha po 13 minutách hry uklidil do odkryté branky nabídku Morgana Geekieho a střelecky se prosadil podruhé z posledních čtyř zápasů. Pastrňák celou akci založil přihrávkou od pravého mantinelu na osu hřiště a připsal si 83. bod v sezoně.

Nejproduktivnější Čech v NHL se do statistik zapsal ve třiadvacátém z posledních 25 utkání a v bodování NHL drží šesté místo. Ani jeho pravidelné příspěvky ale Bostonu nestačí k tomu, aby se držel na pozicích zajišťujících play off. Bruins ve Východní konferenci ztrácí z 12. místa tři body na osmé New York Rangers.

Těsně za postupovými pozicemi se drží také Calgary, které v pondělním programu nestačilo na Toronto. Flames, v jejichž dresu odchytal poslední dvacetiminutovku Daniel Vladař, podlehli Maple Leafs 2:6 a z desátého místa mají na osmý Vancouver dvoubodové manko.

Vladař v zápase inkasoval jeden gól ze tří střel a pomohl alespoň k remíze 1:1 ve třetí třetině.

Západní konference # Tým Z V VP PP R P Skóre B 1 Winnipeg 68 38 9 4 0 17 237:156 98 2 Dallas 66 35 7 3 0 21 225:174 87 3 Vegas 67 36 3 8 0 20 222:184 86 4 Colorado 68 35 6 3 0 24 228:197 85 5 Edmonton 67 28 11 4 0 24 214:194 82 6 Kings 66 31 5 9 0 21 186:172 81 7 Minnesota 68 30 8 5 0 25 187:195 81 8 St. Louis 68 24 9 7 0 28 202:202 73 9 Vancouver 67 24 7 11 0 25 185:203 73 10 Utah 67 22 8 11 0 26 190:198 71 11 Calgary 66 24 6 11 0 25 171:196 71 12 Anaheim 67 21 8 7 0 31 179:211 65 13 Seattle Kraken 68 23 6 5 0 34 203:221 63 14 Nashville 66 21 4 8 0 33 171:214 58 15 Chicago 67 17 3 9 0 38 182:237 49 16 San Jose 68 13 5 9 0 41 178:255 45