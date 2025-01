Být fanouškem Slavie, jsem nervózní. Sympatickej Kania, nejchytřejší, ale...

Být fanouškem Slavie, do jarní části vstupuju nervózní a s okousanými nehty. Plzeň totiž vypadá velmi dobře, ba dokonce fantasticky. Chytila lauf už v lednu. Způsob, jakým sejmula Anderlecht v Evropské lize, byl okouzlující. Mimochodem, na stejný celek v prosinci doma nestačila Slavia. I to o něčem vypovídá. Dědek Koubek je v transu, vyléčil se Durosinmi. Viktoria bude na sešívané tlačit, budit je ze snu, přesto nevěřím tomu, že by Slavia dobře rozjetou soutěž ztratila.

Trpišovského soubor má evidentní problém s Evropou. Prohrát pětkrát v řadě, to už je síla. Trochu Slavii lituju, sesypalo se to na ni, povětšinou hrála dobře, ale musí taky střílet góly. To už by si mohla konečně uvědomit.

Odchod bez fanfár z pohárové Evropy je blbej, nicméně týmu může pomoct v tom nejdůležitějším – v honičce za titulem. Když si odmyslím MOL Cup, bude se soustředit jen na jednu soutěž. Musí vyhrát! V opačném případě by šlo o pořádnou havárii. Ani nechci domýšlet, co by se v Edenu dělo, jak by vyšiloval