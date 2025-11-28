Oceláři přesně po měsíci vyhráli, pomohla i bouře. Už jsme to potřebovali, věděl Cienciala
Od začátku sezony do 28. října prožívali parádní časy. Bodovali čtrnáctkrát za sebou, vyhráli osmkrát v řadě a extralize chvíli vládli s komfortním jedenáctibodovým náskokem. Poté ale začali Oceláři nečekaně strádat. Z mizérie, která jim přinesla šňůru sedmi nezdarů, se vysvobodili přesně měsíc po posledním skalpu. V domácím prostředí si s Olomoucí poradili 5:2. „Jsme za to moc rádi, už jsme to potřebovali,“ komentoval útočník David Cienciala.
Před zápasem, v němž Slezané už nutně potřebovali vyhrát, promíchal kouč Zdeněk Moták všechny útočné formace. Na zkušeného Petra Vránu zbyla jen pozice třináctého forvarda, ve třetí letce se naopak dostalo na talentovaného Matěje Kubiesu. V první lajně vedle Michala Kovařčíka naskočili Oscar Flynn s Liborem Hudáčkem.
Útočiště po boku Martina Růžičky a Andreje Nestrašila našel Marko Daňo, produktivní David Cienciala s Danielem Kurovským nastoupili až ve čtvrté brázdě. „Po sedmi prohrách vždycky hledáte nějaké složení a mícháte s tím. Když se vyhrává, většinou se do toho nesahá. Myslím si, že tentokrát si to sedlo, všechny čtyři formace byly schopné si vytvářet tlak a zároveň byly schopné hrát v obranném pásmu,“ těšilo třineckého asistenta Jiřího Raszku.
Bouře účel splnila, Oceláři si mohli přesně po měsíci oslavně zakřičet. Jejich vítězství bylo zasloužené, v duelu s Olomoucí byli po většinu času aktivnější. Hanáckého soupeře sice načali už zkraje utkání, jenže dřina to pro ně byla až do konce.
Poté, co Ondřej Matýs svým druhým gólem v zápase snížil na 2:3, se brankář Ondřej Kacetl nejednou zapotil. S Morou byl definitivní amen až v 57. minutě, kdy David Cienciala využil přesilovku. Pojistku do prázdné pak přidal Andrej Nestrašil.
„Stále to nebylo stoprocentní. Jsou tam věci, které jsme dřív nedělali a je třeba se jich vyvarovat. Jakákoliv výhra ale pro nás byla v této situaci velmi dobrá,“ těšilo Patrika Hrehorčáka, jenž skóroval po dvouměsíční odmlce. „Konečně, spadlo to ze mě,“ zaculil se. „Vyvíjel jsem na sebe tlak. Ale super, že to padlo zrovna teď, kdy to potřebujeme nejvíc. Když se dařilo a já nedával góly, vůbec mi to nevadilo.“
Pod Javorovým si pořádně oddechli. Aby v sedmi zápasech za sebou neuhráli ani bod? Od postupu do extraligy v roce 1995 ještě něco podobného nezažili. „Vítězství proti Olomouci bylo postaveno na poctivé týmové práci. Byli jsme silní v osobních soubojích, až na pár výjimek jsme měli dobře zvládnuté střední pásmo a soupeře jsme nepouštěli do brejků. V pravý moment se nám navíc podařilo využít přesilovku,“ dodal Raszka.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|29
|13
|4
|1
|11
|87:72
|48
|2
Pardubice
|26
|13
|2
|3
|8
|79:58
|46
|3
Třinec
|26
|13
|3
|1
|9
|78:65
|46
|4
Plzeň
|26
|12
|3
|3
|8
|69:50
|45
|5
Liberec
|27
|13
|0
|5
|9
|68:64
|44
|6
Mountfield
|26
|11
|4
|1
|10
|68:56
|42
|7
Č. Budějovice
|27
|11
|3
|2
|11
|78:74
|41
|8
Brno
|26
|12
|1
|3
|10
|71:71
|41
|9
Vítkovice
|27
|11
|3
|2
|11
|70:77
|41
|10
K. Vary
|26
|12
|1
|2
|11
|65:69
|40
|11
Olomouc
|27
|11
|1
|2
|13
|57:74
|37
|12
M. Boleslav
|27
|9
|3
|2
|13
|53:64
|35
|13
Kladno
|27
|8
|3
|4
|12
|68:81
|34
|14
Litvínov
|27
|5
|2
|2
|18
|51:87
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž