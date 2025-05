Další vize Liberce: posily do ofenzivy i tréninkové centrum. Kdo z klubu odejde?

Dobojováno. Z dílčího pohledu sice vítězně (Slovan porazil Bohemians 1:0), ale z pohledu celé sezony zůstala pachuť mírného zklamání, což potvrdil na sociální sítí Instagram i majitel Ondřej Kania. Liberec dlouho svůj mladý kádr ladil a ve chvíli, kdy začal šlapat, doháněl na top šestku velkou ztrátu. Tu sice umazal, ale poslední krok nezvládl. Prvotní pocit zdrcení je však pryč, nyní už se plánuje, jak začít znovu a lépe.

Třeba ohledně kádru, v první řadě jeho udržení. To může být na přestupovém poli často hodnotnější než nákup hvězdného hráče. V posledním roce a půl z toho benefitovali Jindřich Trpišovský i Pavel Hapal, podobně by to chtěl mít i Radoslav Kováč. „Jako trenér jsem poprvé v týmu, kde vím, že hráči zůstanou. Vždy mi odešlo třeba dvanáct hráčů a tvořili jsme to znovu,“ pravil bývalý kouč Pardubic, Opavy či Táborska.

Kováč má možná příliš optimistické vyhlídky. Rozhodně se nechystá výprodej, ale sto procent opor neudrží. Citelnou ztrátou bude Denis Višinský, který míří zadarmo pryč, bude si vybírat mezi Viktorií Plzeň a zahraničím. S fanoušky se rozloučit gólem nestihl, v závěrečném utkání nehrál kvůli střevním potížím. „V posledních zápasech už to šlo dolů, ale měl vynikající průlomovou sezonu,“ naznačil Kováč, že agilní podhrotový hráč už je hlavou jinde.

Rozlučky se nedočkal ani Christian Frýdek, jemuž rovněž končí kontrakt. Jde spíše o oporu ze sezon minulých, pod Kováčem se kreativní odchovanec Sparty nechytil a odehrál v základní sestavě jen sedm utkání.

Kouč o jeho situaci mlžil, ale mělo by už být rozhodnuto – šestadvacetiletý