Na gól čekal čtyři roky, chystal se i k čarodějnici. Jen jsem se modlil, říká Aubrecht
Kdo si počká, ten se dočká. Známé české přísloví platí i pro libereckého obránce Davida Aubrechta, jenž v extralize poprvé skóroval až ve svém 116. utkání. Nezapomenutelnou chvíli si nechal na duel 7. kola ve Vítkovicích, kde zkraje 16. minuty srovnal na 1:1. Přestože Severočeši dlouho pokukovali po bodech, z Ostravy odjeli s prázdnou. Padli 2:4. „Ze začátku byly ty emoce super, ale když jsme prohráli, zhořklo to. Hraje se na týmové body, ne na hráčské,“ věděl hokejový zadák.
Dospělý hokej poprvé okusil v Benátkách nad Jizerou, za áčko Bílých Tygrů naskakoval až od sezony 2021/22. David Aubrecht následně střídal nejvyšší soutěž s první ligou. Působil v Kolíně a Litoměřicích, kde má vyřízené střídavé starty i nyní.
Byť je pětadvacetiletý obránce v hierarchii libereckých beků zhruba na hraně sestavy, mezi tuzemskou elitou odehrál už 116 utkání. Jubilejní stý zápas v extraligové základní části okořenil gólem. Sladkým a především premiérovým.
Vzácný moment si nechal na venkovní duel ve Vítkovicích, kde překonal Dominika Hrachovinu zhruba pět minut před koncem první třetiny. Když se opřel do kotouče po Musilově vyhraném vhazování, celá střídačka se rozburácela. Nenašli jste na ní nikoho, kdo by to Aubrechtovi nepřál.
„Všimnul jsem si toho, kluci mi hned gratulovali. Byl jsem za to moc rád, protože hrozně dlouho jsem si stěžoval, že jsem to ještě neprostřelil, i když šance tam byly. Furt mi to tam nepadalo,“ ohlížel se rodák z Frýdlantu.
„Muska vyhrál buly a já jsem to prostě hodil do chumlu. Ani jsem přes hráče neviděl, jestli to skončilo v bráně. Když se kluci začali radovat, taky jsem začal, i když jsem ani nevěděl jak,“ usmál se Aubrecht.
Defenzivní obránce není na ledě od toho, aby střílel branky. Jenže pokud mu to tam delší dobu nepadá, v hlavě to zákonitě má. „Před každým zápasem jsem se jen modlil,“ culil se Aubrecht, jenž v přestávkovém rozhovoru pro Oneplay odhalil vskutku netradiční myšlenku s cílem ukončit gólový půst.
„Už jsem myslel, že budu muset jít k nějaké čarodějnici, ať mě odčaruje, protože to už nebylo možné, co jsem předtím nedal,“ líčil s úsměvem. „Teď už to neplatí. Oddechl jsem si, takže čarodějnici potřebovat nebudu,“ doplnil bek po zápase, v němž za necelých jedenáct odehraných minut nasbíral gól a čtyři body do Radegast indexu.
„Trenéři nás tam nějak točí, snažíme se furt udržovat v tempu. Když je komerční přestávka, my, kteří třeba tolik nehrajeme, si jdeme pobruslit. Pořád se snažíme být zahřátí a ve hře,“ navázal.
Po sedmi odehraných kolech zůstává Liberec na devíti bodech. „Liga je náročná a vyrovnaná, všechna utkání jsou těžká. Nikdo si nic zadarmo nedaruje. Snažíme se vyhrát každý zápas, ale občas se to prostě nepovede,“ doplnil Aubrecht.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Pardubice
|7
|4
|0
|0
|3
|23:17
|12
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|6
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž