Rána pro Pardubice: podzim bez kapitána. Poranil si vazy, kdy by se měl vrátit?

SESTŘIH: Olomouc - Pardubice 2:0. Rvačka na závěr! Mahuta i Dolžnikov viděli červenou • Zdroj: isport.cz
Po šarvátce na konci utkání rozdal sudí Orel dvě červenné
Daniel Vašulín se trefil do sítě Pardubic
Brankář Jáchym Šerák chytá míč před Ahmandem Ghalim
Abdullahi Tanko drží Filipa Slavíčka
Olomoucký Jáchym Šíp v akci
Štěpán Míšek napadá Dominika Holce z Baníku
Gólová radost pardubických fotbalistů
10
Jiří Fejgl
Chance Liga
Zvedají se herně i výsledkově, i když poslední dva duely prohrály, detektivku v poháru s Baníkem i v lize na stadionu sílící Sigmy. „Nový trenér byl impuls,“ netají šikovný záložník Filip Šancl. Pardubice se vskutku pod Janem Trousilem zlepšily, přesto někdejší stoper s ostrým pohledem nemůže mít klidnou reprezentační pauzu. Zranění i tresty se množí, je jisté, že do Vánoc bude bez kapitána.

V neděli na tiskové konferenci v zázemí Androva stadionu vypálil: „Vojta Sychra bude chybět do konce sezony.“ Nejednoho fanouška Pardubic polil studený pot. Co má kapitán za potíže, zjišťovali ihned.

Trenér Jan Trousil se však naštěstí pro červenobílé barvy vyjádřil jen mírně neobratně. Na mysli měl podzimní sezonu, ne celý ligový ročník, což by bylo pro pardubické ambice výrazně komplikované.

Zdroj Sportu říká jasně: „Má poškozené vazy v kotníku, na hřišti by se měl objevit až na jaře, čeká ho pauza.“

I to je nepříjemné, protože Trousilovci mají ve čtyřech kolech po reprezentační přestávce pekelný program. Na stadionek k Labi přijedou Liberec s Hradcem Králové, konkurenti v boji o elitní šestku. Východočeši vyrazí na Spartu a na Baník, který v boji o život potřebuje nastřádat body, Pardubice jsou navíc jedním z jeho nejbližších rivalů.

Nic moc vyhlídky, které ještě zhoršuje vyrovnanost skupiny o záchranu, jejíž osazení už se mírně, konkrétně šestibodově odděluje od vyšší grupy o umístění. Týmy ve spodní části tabulky jsou v šesti bodech, jedenáctá Mladá Boleslav má zapsáno třináct, poslední Slovácko osm. Pořadí je až brutálně našlapané.

Pardubicím navíc budou proti Liberci jistojistě scházet také stále se lepšící krajní bek Ryan Mahuta a a také klíčový stoper Louis Lurvink. Oba byli v Olomouci vyloučeni, zejména první z nich může čekat za bitku vyšší trest. „Od Mahuty obrovská stupidita, kravina, hovadina, která nás připraví o jednoho z velice dobrých hráčů do defenzivy i ofenzivy. Tohle si nemůže dovolit nikdo, ať už má jakékoli postavení v týmu,“ láteřil Trousil.

Uvidí se, zda se dají dokupy Giannis-Fivos Botos, Jan Řezníček a Divine Teah. Pauza týmu prospěje, i když na absenci kapitána Sychry nic nezmění. Pásku proto bude natahovat další Vojtěch, konkrétně Patrák.

Pardubice pod Trousilem:

  • Zápasy: 4 (1 - 2 - 1)
  • Body: 5
  • Skóre: 5:6

Program do konce podzimu:

  • Liberec doma
  • Sparta venku
  • Hradec doma
  • Baník venku

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

