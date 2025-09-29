Chorý zase zlobil: Po rozkroku útočil na zadek. Nenapravitelný!

Autor: en
Nenapravitelný
Svozilovi šlápl na ruku…
…po pár minutách mu sáhl do slabin.
Tomáš Chorý ve velké šanci těsně nedosáhl na míč
Tomáš Chorý ve velké šanci těsně nedosáhl na míč
Tomáš Chorý ve velké šanci těsně nedosáhl na míč
Útočník Slavie Tomáš Chorý je magnetem na zákeřné zákroky směrem k protihráčům.
Tomáš Chorý ze Slavie lituje neproměněné šnace
Takhle dal pěstí Hečovi mezi nohy.
Chorý udeřil Heču mezi nohy.
Tomáš Chorý čelí obvinění z rasismu
Tomáš Chorý byl za úder na Milana Heču vyloučen, navíc zavinil pokutový kop v nastaveném čase...
Brankář Slovácka Milan Heča v souboji se slávistickým útočníkem Tomášem Chorým
Forvard Slavie Tomáš Chorý se na fotbalový soudní proces vyfiknul.
Forvard Slavie Tomáš Chorý se na fotbalový soudní proces vyfiknul.
Forvard Slavie Tomáš Chorý se na fotbalový soudní proces vyfiknul.

Že má čich na góly, to se ví už dlouho. Tomáš Chorý (30) ale vedle branek cílí i jinam, do choulostivých míst soupeřů. Za srpnový úder do »vercajku« brankáře Slovácka Heči pykal dva měsíce, aby hned po návratu prohrábl zadnici Svozila z Dukly.

Už poněkolikáté si Tomáš vlastní vinou pokazil chvíli slávy. Dvěma góly zařídil Slavii výhru 2:0 nad Duklou, po zápase ale musel kvůli nesportovnímu štípnutí do rozkroku i vysvětlovat: „Klasika, to bych asi nebyl já, kdyby se něco nerozebíralo. Snažím se krotit emoce a myslím si, že jsem nervy udržel na uzdě.“

Dvě surovosti

Těžko soudit, Chorému možná podobné zákroky přijdou normální. Situaci komentoval s ironickým úsměvem, zatímco Svozil na hřišti zuřil. Chvíli před zákrokem na zadek mu totiž »Choras« kovovými kolíky přišlápl ruku. Za to viděl žlutou.

„Vím, že jsem to udělal. Bylo to nešťastné, nechtěl jsem. Hned jsem se omluvil. Podobné situace tam byly a budou, bohužel jsem v nich vždy já,“ hájil se. Na ruku Svozilovi vskutku šlápl poté, co neubrzdil své dvoumetrové tělo. Prsty v soupeřově zadnici bude ale těžko něčím omlouvat…

Video placeholder
Chorý při návratu: proti Dukle dva góly, ale i zákroky za hranou • iSport.cz

Svozilovi šlápl na ruku…
Svozilovi šlápl na ruku…
Témata:  fotbalSlaviablesksportChance ligaSlavia PrahaSlováckozadekTomáš ChorýDukla

Související články



Články odjinud