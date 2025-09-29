Chorý zase zlobil: Po rozkroku útočil na zadek. Nenapravitelný!
Že má čich na góly, to se ví už dlouho. Tomáš Chorý (30) ale vedle branek cílí i jinam, do choulostivých míst soupeřů. Za srpnový úder do »vercajku« brankáře Slovácka Heči pykal dva měsíce, aby hned po návratu prohrábl zadnici Svozila z Dukly.
Už poněkolikáté si Tomáš vlastní vinou pokazil chvíli slávy. Dvěma góly zařídil Slavii výhru 2:0 nad Duklou, po zápase ale musel kvůli nesportovnímu štípnutí do rozkroku i vysvětlovat: „Klasika, to bych asi nebyl já, kdyby se něco nerozebíralo. Snažím se krotit emoce a myslím si, že jsem nervy udržel na uzdě.“
Dvě surovosti
Těžko soudit, Chorému možná podobné zákroky přijdou normální. Situaci komentoval s ironickým úsměvem, zatímco Svozil na hřišti zuřil. Chvíli před zákrokem na zadek mu totiž »Choras« kovovými kolíky přišlápl ruku. Za to viděl žlutou.
„Vím, že jsem to udělal. Bylo to nešťastné, nechtěl jsem. Hned jsem se omluvil. Podobné situace tam byly a budou, bohužel jsem v nich vždy já,“ hájil se. Na ruku Svozilovi vskutku šlápl poté, co neubrzdil své dvoumetrové tělo. Prsty v soupeřově zadnici bude ale těžko něčím omlouvat…