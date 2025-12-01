Ohňostroj a nepokoje diváků, zápas Ajaxu musel být ukončen. Klub reaguje: Naprosto nehorázné
Fotbalový klub Ajax Amsterdam stanovil nový termín nedohraného nedělního ligového zápasu s Groningenem na úterý. Uskuteční se bez diváků, výkop je ve 14.30. Oznámili to představitelé svazu i klubu, v němž působí český brankář Vítězslav Jaroš, a apelovali na viníky, kteří pyrotechniku v neděli odpoledne odpalovali. Ajax je chce vypátrat a potrestat.
Jaroš nastoupil za nejúspěšnější nizozemský klub podruhé za sebou v základní sestavě, jenže utkání proti Groningenu přerušily nepokoje diváků už po šesti minutách. Po opakovaném ohňostroji sudí duel ukončil.
„Ajax považuje to, co se dnes večer na stadionu stalo, za naprosto nehorázné. Omlouváme se všem, kterých se to jakkoli dotklo. Bezpečnost hráčů i diváků byla ohrožena, to je nepřijatelné,“ uvedl slavný klub a držitel rekordních 36 ligových titulů v prohlášení.
Někteří chuligáni Ajaxu už začátkem listopadu použili pyrotechniku při utkání s Heerenveenem (1:1), přerušili ho na půl hodiny. Cílem toho je podle nich připomenout dříve zesnulé fanoušky klubu. Ajax nicméně zdůraznil, že pro takové činy nemá pochopení.
„Od takového pochybení se distancujeme. Ohňostroje na stadion nepatří. Prošetříme záběry kamer, abychom identifikovali viníky, a budou potrestáni,“ uvedl klub. Ke kritice se přidal také svaz. „Kdokoli něco takového udělá, není tam kvůli zápasu ani kvůli fotbalu. Samozřejmě za to ponese následky,“ konstatoval.
Zápas Ajaxu s Groningenem rozhodčí přerušili a následně ukončili za bezbrankového stavu. V tabulce nizozemské ligy týmu z Amsterdamu patří šesté místo, ze třinácti zápasů vyhrál jen pět. Jaroš v Ajaxu hostuje z Liverpoolu.