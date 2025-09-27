VIDEO: Chorého góly i podivnosti. Zvláštní kontakt s pozadím či přišlápnutí ruky

Předplatné

Šest ligových zápasů se na spoluhráče díval pouze s tribuny. Právě takový trest Tomáši Chorému komise vyměřila poté, co udeřil Milana Heču do choulostivých míst. Není divu, že byl jeho návrat do Chance ligy patřičně sledován a svérázný útočník na sebe znovu poutal pozornost. V pozitivním i negativním. Duklu sestřelil dvěma góly v prvním poločase, viděl ale žlutou kartu za došlápnutí na Jaroslava Svozila. V dalším zásahu do nepříjemných míst strčil Svozilovi (přes trenky) prsty mezi půlky. Podívejte se na Chorého momenty z pátečního duelu s Duklou.

Intimní štípanec

Už v šesté minutě o sobě dal Chorý vědět. Naskočil na záda Jaroslava Svozila, který přes něj přepadl. Útočník Slavie si to nenechal líbit, chytil bývalého stopera Baníku za stehno a pokračoval prsty směrem nahoru.  

Skvělá orientace ve vápně

Přesně proto o něj Jindřich Trpišovský stál. Čich na góly je velkou zbraní bývalého útočníka Plzně a to znovu potvrdil. Rohový kop Vasila Kušeje se od Christose Zafeirise odrazil k Chorému a ten na zadní tyč propálil Adama Jágrika.

Přišlápnutí Svozilovy ruky

Podruhé to schytal Svozil bolestivěji. Nejprve ho dohrál Chorý u postranní čáry a sudí Dalibor Černý zapískal faul. Dvoumetrový obr se pak snažil sebrat ležící míč, přičemž došlápl na ruku obránce Dukly. Za zákrok viděl žlutou kartu a VAR neintervenoval.

Penaltová jistota

Po faulu Tomáše Jedličky na Lukáše Provoda se reprezentant postavil k pokutovému kopu. Uklidil po své pravé ruce utaženou střelou po zemi. Po přesunu do Prahy je častý exekutor, v sešívaném dresu proměnil všech sedm pokusů, celkem se nemýlil dvanáctkrát v řadě.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Karviná1050516:1415
6Liberec1043315:1315
7Olomouc104337:615
8Zlín942312:1114
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla101457:147
13Baník91356:126
14Slovácko101366:136
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

