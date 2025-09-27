VIDEO: Chorého góly i podivnosti. Zvláštní kontakt s pozadím či přišlápnutí ruky
Šest ligových zápasů se na spoluhráče díval pouze s tribuny. Právě takový trest Tomáši Chorému komise vyměřila poté, co udeřil Milana Heču do choulostivých míst. Není divu, že byl jeho návrat do Chance ligy patřičně sledován a svérázný útočník na sebe znovu poutal pozornost. V pozitivním i negativním. Duklu sestřelil dvěma góly v prvním poločase, viděl ale žlutou kartu za došlápnutí na Jaroslava Svozila. V dalším zásahu do nepříjemných míst strčil Svozilovi (přes trenky) prsty mezi půlky. Podívejte se na Chorého momenty z pátečního duelu s Duklou.
Intimní štípanec
Už v šesté minutě o sobě dal Chorý vědět. Naskočil na záda Jaroslava Svozila, který přes něj přepadl. Útočník Slavie si to nenechal líbit, chytil bývalého stopera Baníku za stehno a pokračoval prsty směrem nahoru.
Skvělá orientace ve vápně
Přesně proto o něj Jindřich Trpišovský stál. Čich na góly je velkou zbraní bývalého útočníka Plzně a to znovu potvrdil. Rohový kop Vasila Kušeje se od Christose Zafeirise odrazil k Chorému a ten na zadní tyč propálil Adama Jágrika.
Přišlápnutí Svozilovy ruky
Podruhé to schytal Svozil bolestivěji. Nejprve ho dohrál Chorý u postranní čáry a sudí Dalibor Černý zapískal faul. Dvoumetrový obr se pak snažil sebrat ležící míč, přičemž došlápl na ruku obránce Dukly. Za zákrok viděl žlutou kartu a VAR neintervenoval.
Penaltová jistota
Po faulu Tomáše Jedličky na Lukáše Provoda se reprezentant postavil k pokutovému kopu. Uklidil po své pravé ruce utaženou střelou po zemi. Po přesunu do Prahy je častý exekutor, v sešívaném dresu proměnil všech sedm pokusů, celkem se nemýlil dvanáctkrát v řadě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|7
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|8
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu