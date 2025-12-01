Předplatné

Hrabík o sporných gólech: Myslel jsem, že to bude spíš naopak. Jak to rozhodčí vysvětlili?

Kryštof Hrabík u gólu SpartyZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Přestože v zápase 28. kola Třince se Spartou nebodoval, klíčovou postavou byl právě on. Kryštof Hrabík se nelítostně srážel, srdnatě bojoval v oslabení a především byl spolu s třineckým brankářem Ondřejem Kacetlem nejblíže dvěma sporným situacím z první třetiny. První gól Marka Pysyka sudí po přezkumu u videa neuznali, druhý už ano. „Myslel jsem, že to bude spíše naopak,“ líčil sparťanský útočník po výhře 2:1, která Pražany udržela v čele tabulky.

Vysvětlili vám rozhodčí, proč jeden gól neuznali a druhý pak ano?
„Jo. Vlastně jsem si pro vysvětlení dojel a řekl jsem si o něj. U prvního gólu se jednalo o 3D brankoviště, že jsem v něm měl zadek. U druhého gólu jsem byl natlačený obráncem ze soupeřova týmu, takže takhle mi to bylo vysvětleno. Já to beru a jedeme dál.“

Jak jste obě situace pocitově vnímal. Myslel jste si, že by góly mohly platit?
„Dobrá otázka. Myslel jsem, že to bude spíše naopak. Že jestli něco, tak první bude platit a druhý ne. Ale respektuji rozhodčí, bylo mi to od nich dobře vysvětleno. Asi bych se tvářil jinak, kdybychom tři body neodvezli. Ale jelikož jsme je získali, nemusím nad tím tolik přemýšlet.“

Každopádně hned poté, co vaše první branka neplatila, skóroval Filip Chlapík. Důležitý moment, že?
„Jo, velice důležitý. Udrželi jsme si takové to momentum, což je v zápase důležité. Trenérská výzva občas může být velká změna právě pro týmové nastavení. Tam bylo důležité, že jsme zůstali u hry, kterou chceme hrát. A že to Chlápa prostřelil? Velice důležitý gól.“

V závěru měl Třinec obrovský tlak. Rozhodla týmovost?
„Speciálně venku takové zápasy bývají, že domácí tým v nich má nápor. Když vedete o gól nebo o dva, je třeba to odblokovat a puky rozumně vyházet. Tři body se počítají, jsme za ně rádi.“

Vy jste toho odbojoval dost. Bolelo vás toto utkání hlavně na brankovišti?
„Tam to tak bývá, já bych to asi řešil stejně. Kdyby před naší brankou byl někdo, kdo se tam cítí lépe, taky bych se mu to snažil dělat co nejnepříjemnější. Beru to. Je na rozhodčích, jestli to vyhodnotí jako faul, nebo ne. Nevyhodnotili, ale s tím už nic neuděláme. Jsme rádi za góly, které nám uznali. Přinesly nám tři body a my jedeme dál.“

Jak vnímáte, že jste Třinec ani Pardubice nepustili v tabulce před sebe?
„Abych řekl pravdu, před zápasem jsme to ani moc neřešili. Samozřejmě víme, že Třinec je kvalitní soupeř, že je to s ním o bojovnosti a o přístupu. Jsme rádi, že se tam touto výhrou udržíme, ale liga je dlouhá. Uvidíme, jak to bude po konci základní části.“

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3014411189:7351
2Liberec281405972:6647
3Pardubice271323981:6246
4Třinec2713311079:6746
5Plzeň271233969:5145
6Mountfield2712411072:5845
7Brno2713131075:7444
8K. Vary2713121167:7043
9Č. Budějovice2811321280:7841
10Vítkovice2811321270:8041
11Olomouc2812121358:7440
12Kladno289341271:8137
13M. Boleslav289321456:6835
14Litvínov285221952:8921
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

