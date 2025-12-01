Hrabík o sporných gólech: Myslel jsem, že to bude spíš naopak. Jak to rozhodčí vysvětlili?
Přestože v zápase 28. kola Třince se Spartou nebodoval, klíčovou postavou byl právě on. Kryštof Hrabík se nelítostně srážel, srdnatě bojoval v oslabení a především byl spolu s třineckým brankářem Ondřejem Kacetlem nejblíže dvěma sporným situacím z první třetiny. První gól Marka Pysyka sudí po přezkumu u videa neuznali, druhý už ano. „Myslel jsem, že to bude spíše naopak,“ líčil sparťanský útočník po výhře 2:1, která Pražany udržela v čele tabulky.
Vysvětlili vám rozhodčí, proč jeden gól neuznali a druhý pak ano?
„Jo. Vlastně jsem si pro vysvětlení dojel a řekl jsem si o něj. U prvního gólu se jednalo o 3D brankoviště, že jsem v něm měl zadek. U druhého gólu jsem byl natlačený obráncem ze soupeřova týmu, takže takhle mi to bylo vysvětleno. Já to beru a jedeme dál.“
Jak jste obě situace pocitově vnímal. Myslel jste si, že by góly mohly platit?
„Dobrá otázka. Myslel jsem, že to bude spíše naopak. Že jestli něco, tak první bude platit a druhý ne. Ale respektuji rozhodčí, bylo mi to od nich dobře vysvětleno. Asi bych se tvářil jinak, kdybychom tři body neodvezli. Ale jelikož jsme je získali, nemusím nad tím tolik přemýšlet.“
Každopádně hned poté, co vaše první branka neplatila, skóroval Filip Chlapík. Důležitý moment, že?
„Jo, velice důležitý. Udrželi jsme si takové to momentum, což je v zápase důležité. Trenérská výzva občas může být velká změna právě pro týmové nastavení. Tam bylo důležité, že jsme zůstali u hry, kterou chceme hrát. A že to Chlápa prostřelil? Velice důležitý gól.“
V závěru měl Třinec obrovský tlak. Rozhodla týmovost?
„Speciálně venku takové zápasy bývají, že domácí tým v nich má nápor. Když vedete o gól nebo o dva, je třeba to odblokovat a puky rozumně vyházet. Tři body se počítají, jsme za ně rádi.“
Vy jste toho odbojoval dost. Bolelo vás toto utkání hlavně na brankovišti?
„Tam to tak bývá, já bych to asi řešil stejně. Kdyby před naší brankou byl někdo, kdo se tam cítí lépe, taky bych se mu to snažil dělat co nejnepříjemnější. Beru to. Je na rozhodčích, jestli to vyhodnotí jako faul, nebo ne. Nevyhodnotili, ale s tím už nic neuděláme. Jsme rádi za góly, které nám uznali. Přinesly nám tři body a my jedeme dál.“
Jak vnímáte, že jste Třinec ani Pardubice nepustili v tabulce před sebe?
„Abych řekl pravdu, před zápasem jsme to ani moc neřešili. Samozřejmě víme, že Třinec je kvalitní soupeř, že je to s ním o bojovnosti a o přístupu. Jsme rádi, že se tam touto výhrou udržíme, ale liga je dlouhá. Uvidíme, jak to bude po konci základní části.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|30
|14
|4
|1
|11
|89:73
|51
|2
Liberec
|28
|14
|0
|5
|9
|72:66
|47
|3
Pardubice
|27
|13
|2
|3
|9
|81:62
|46
|4
Třinec
|27
|13
|3
|1
|10
|79:67
|46
|5
Plzeň
|27
|12
|3
|3
|9
|69:51
|45
|6
Mountfield
|27
|12
|4
|1
|10
|72:58
|45
|7
Brno
|27
|13
|1
|3
|10
|75:74
|44
|8
K. Vary
|27
|13
|1
|2
|11
|67:70
|43
|9
Č. Budějovice
|28
|11
|3
|2
|12
|80:78
|41
|10
Vítkovice
|28
|11
|3
|2
|12
|70:80
|41
|11
Olomouc
|28
|12
|1
|2
|13
|58:74
|40
|12
Kladno
|28
|9
|3
|4
|12
|71:81
|37
|13
M. Boleslav
|28
|9
|3
|2
|14
|56:68
|35
|14
Litvínov
|28
|5
|2
|2
|19
|52:89
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž