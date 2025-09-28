Slovácko opouští diváci. Musíme jim něco nabídnout, ví ohrožený kouč Kameník
Zvoní mu hrana? Nebylo by divu. Jan Kameník (43) se svým Slováckem na podzim neprosperuje, šest bodů je málo a vstřelených gólů jakbysmet. Fanoušci se od klubu pomalu odvrací, v sobotu přišlo na zápas Chance Ligy s Karvinou (1:2) jen lehce přes dva tisíce diváků. Na ryze fotbalové město tristní návštěva. „Mrzí nás, že jich není více. Jsme v regionu, který fotbalu fandí a přeje, jde o první ligu. Na ‚jednadvacítku‘ sem přišlo přes šest tisíc lidí. Ale my jim taky musíme něco nabídnout,“ vyjádřil se kouč, jenž dělá zároveň asistenta u U21.
Vnímáte, že se fanouškům aktuální situace v klubu nelíbí?
„Na domácím stadionu musíme nabínout divákům šance, větší emoce, tlak do vápna. A vyhrávat. Musíme k sobě lidi přitáhnout, v tomto cítím rezervy. Nedivím se, že si potom cestu na stadion nenajdou. Nebudu se pouštět do toho, jaké je vedení. To je věc majitelů, ne moje. Krok je jednoznačně na naší straně.“
Cítíte se jako trenér v ohrožení?
„Tlak je každodenní. Pokud nemáte výsledky, stát se může cokoliv. Na druhou stranu, s týmem jsme na sebe napojení a já se snažím odvádět každý den co nejlepší práci.“
Je složité zakomponovat do kádru nové hráče, vesměs ze zahraničí?
„Vždycky je složité, když vám hráči přichází až v průběhu sezony. Ale nejsme jediní, kdo to tak má. Pokud hráče nekupujete odjinud, jako třeba když Beran přestoupil do Olomouce, jde o kluky, kteří mají buď po konci smlouvy, nehrají anebo mají nějaký zdravotní handicap. Musíme být trpěliví a popasovat se s tím. Vyžaduje nějaký čas, abychom je na soutěž připravili. A ten my nemáme. Hledáme tedy tu nejlepší cestu.“
Co vám ukázal zápas s Karvinou?
„I když Karviná byla od začátku velmi slušná na míči, začali jsme mít dobré pasáže, které gradovaly naší vyrovnávací brankou. Pak došlo k naprosto klíčovým momentům. Zaprvé je to neproměměná šance Medveda, který šel sám na bránu. A k tomu odpískaná a následně odvolaná penalta. V závěru první půlky jsme inkasovali na 1:2. Ráz utkání změnila červená karta pro hráče Karviné (Bužka). Snažili jsme se dobývat obranný blok a soupeř hrozil z rychlých protiútoků. My jsme prostě nedokázali vstřelit gól. Prostory jsme hledali velmi obtížně, nešla nám kombinace, jak jsme si přáli. Byli jsme nepřesní, spoustu balonů jsme vyhodili anebo špatně přihráli. Byli jsme pomalí při centrech. Přesto jsme si dokázali vypracovat dost velké brankové příležitosti. Tu cestu jsme ve finále dokázali najít, ale určitě jsme v tom mohli být lepší.“
Tušil jste, že rozhodčí odvolají penaltu za zákrok na Martina Šviderského?
„Věřil jsem, že by penalta být mohla. Ale já už se v těchto situacích ani neraduju, nepodléhám optimismu. Dokud to VAR neposvětí a rozhodčí se na to nepodívá, jste v nejistotě. Zápas to ovlivnilo. Když už máte balon postavený na puntíku, je energie na vaší straně. Pokud ji odvolají, přijdete o ni a jdete trošku dolů. Nakonec nás to mohlo stát kousek koncentrace před druhým gólem soupeře. Rozhodují detaily. Teď hrály v náš neprospěch.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|7
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|8
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu