Zemřela legendární boxerka Sinecká (†46): Smrt ve spánku!
Jako blesk z čistého nebe přišla zpráva o úmrtí boxerky Iriny Sinecké. Trojnásobná mistryně měla podle prozatímních zpráv umřít ve spánku.
Irina Sinecká byla v očích Rusů královnou ringu. Během své kariéry se stala trojnásobnou mistryní světa, pětinásobnou mistryní Evropy a jedenáctinásobnou mistryní Ruska.
Zprávu o boxerčině skonu zveřejnila tamní federace: „Její odchod je nesmírná ztráta pro celou boxerskou komunitu. Je těžké a smutné si uvědomit, že už Irina není mezi námi. Upřímnou soustrast rodině a přátelům Iriny Vladimirovny. Její památka s námi zůstane navždy.“
Podle spekulací ruských médií zesnula Irina ve spánku. Důvodem měla být údajně krevní sraženina.