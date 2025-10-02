Slovenská krasavice z Oktagonu: Terč oplzlostí
Má dvě tváře! V civilu je slovenská zápasnice Monika Chochlíková (29) křehkou slečnou, v kleci je považována za surovou amazonku!
I proto občas dostane oplzlé návrhy od svých fanoušků... „Jednou mi psal nějaký týpek, že chce, abych ho týrala,“ prozradila bizarní příběh, kterým by si vydělala tučnou odměnu.
„Přál si, abych ho uškrtila do bezvědomí. Že ho musím ovládnout a bouchat ho mezi nohy, aby měl všude modřiny,“ kroutila hlavou Chochlíková, na kterou tohle už bylo moc.
Témata: blesksport, oktagon, oktagon 77