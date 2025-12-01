Češi porazili Estonce, Satoranský má světový rekord: Zase nás hra ohromně baví
Když odplata, tak i s úroky. Čeští basketbalisté se pomstili Estoncům za porážku na posledním EuroBasketu v Rize. Po třech měsících došlo na reparát v rámci kvalifikace MS 2027. V modrém hledišti tallinnské Unibet Areny se parta kouče Luboše Bartoně pochlapila. Výhra 97:92 znamená skvělý vstup do kvalifikace. Úžasným výkonem se prezentoval Tomáš Satoranský, který si díky 16 asistencím připsal jeden historický rekord. Nikdo před ním v jediném kvalifikačním duelu světových šampionátů nenastřádal více asistencí.
Zamířit do Unibet Areny, tedy největší víceúčelové haly v Estonsku, k zápasu domácích basketbalistů proti Česku? To nebyl v pondělním večeru špatný nápad. Oba celky rozjely v důležitém kvalifikačním duelu MS ofenzivní festival. Poločasové skóre 58:53 pro Čechy toho bylo důkazem. Oběma soupeřům se dařily svižné akce. Svěřenci Luboše Bartoně využívali ztrát domácích, Estonci zase fantasticky stříleli za tři body. Bleskový útok byl doménou obou stran. Luboš Bartoň v tomto ohledu ordinoval svému týmu stejnou taktiku jako proti Švédsku. Jednoduchost a rychlost taky slavily úspěch, i když ve čtvrté čtvrtině byli Češi nad propastí.
Důležitý faktor, který zvyšoval akcie Lvů v Estonsku? Přítomnost Tomáše Satoranského na palubovce. Jak slíbil, tak se také stalo. Už po zápase proti Švédsku prohlásil, že bude hrát i v Tallinnu. A hvězda Barcelony byla vidět ještě víc než v prvním klání na Královce v pátek.
Ještě neuběhla ani polovina třetí čtvrtiny a Satoranský už zaznamenal double double. Nakonec se zastavil na 18 bodech a 16 asistencích. To znamená nový rekord v počtu asistencí v kvalifikaci MS v jednom zápase. Zajímavostí je, že dosavadní rekord držel Švéd Ludde Hakanson teprve od pátku, kdy jeho tým sice s Čechy prohrál 80:97, ale s 15 asistencemi překonal vlastní maximum z roku 2021, které držel společně s Němcem Justusem Hollatzem a Jordáncem Freddym Ibrahimem. Satoranský tak Hakansonovi dlouho radost z osamocení nedopřál.
Češi se dostali v utkání do vedení na začátku druhé čtvrtiny a dlouho se jelo podle jejich not. Ve třetí periodě se Lvi dokonce mohli dostat do dvouciferného vedení, z rychlého brejku ale Češi chtěli až příliš, když na perimetru dostal míč Martin Peterka, neproměnil trojku a na druhé straně za pár sekund kontroval tříbodovou ránou fantom utkání Kaspar Treier. Ten zápas zakončil na 26 bodech jako nejlepší střelec utkání. V koncovce mu ale střelecky došlo, přesto Estonci v závěru sahali po výhře, dostali se do vedení 92:87, jenže pak zavelel k velkému obratu Satoranský a deseti body v řadě národní tým obrátil na konečný stav 97:92.
Satoranský: Hra nás zase začala ohromně bavit
„Myslím si, že zápas se musel líbit. Velice ofenzivně laděné utkání. Nebylo to ale dané až tak špatnou obranou, spíše výbornou střelbou obou týmů. Jsem moc rád, že jsme zvládli koncovku, což se nám v minulosti tolik nestávalo. V tomto jsme se posunuli. Teď se ukázal charakter týmu. Když jsme byli dole, tak jsme ukázali naši sílu,“ liboval si Satoranský po zápase.
Nejenže Češi dokázali vybrakovat arénu soupeře šňůrou deseti bodů v závěru, ale dvě výhry na úvod kvalifikace MS navíc úplně mění pořádky zažité z EuroBasketu 2025. Jsou to sice jen dva zápasy, ale dva veledůležité zápasy, které českým fanouškům dodaly naději, čehož si cení i Satoranský.
„Mně se těžko hodnotí EuroBasket, nebyl jsem tam přítomen. To, jaká byla nálada kolem českého basketbalu, jsem si bral osobně, protože mi na něm záleží. Myslím si, že Luboš Bartoň se pobavil s hráči, slyšel od nich feedback a vrátil se k filozofii Ronena Ginzburga, kdy je to o pohodě, aby hráči na srazy rádi jezdili. Zase nás začala ta hra ohromně bavit,“ řekl Satoranský.
Úvod kvalifikace tak Čechům vyšel znamenitě. Po dvou výhrách jsou ve vedení skupiny H. V druhém utkání Slovinsko dokázalo zvítězit na palubovce Švédska 94:83. Právě Slovinci budou dalším soupeřem Bartoňovy družiny v únoru příštího roku.
Nejvíce asistencí v jednom zápase kvalifikace MS:
|Pořadí
|Zápas
|Asistence
|1.
|Tomáš Satoranský (ČESKO–Estonsko, 2025)
|16
|2.
|Ludde Hakanson (ŠVÉDSKO–Česko, 2025)
|15
|3.–6.
|Ludde Hakanson (ŠVÉDSKO–Slovinsko, 2021)
|14
|3.–6.
|Justus Hollatz (NĚMECKO–Finsko, 2023)
|14
|3.–6.
|Freddy Ibrahim (JORDÁNSKO–Nový Zéland, 2022)
|14
|3.–6.
|Paul Stoll (MEXIKO–Portoriko, 2021)
|14
|7.–8.
|Denis Schröder (NĚMECKO–Izrael, 2018)
|13
|7.–8.
|Freddy Ibrahim (JORDÁNSKO–Indie, 2023)
|13
Kvalifikace MS basketbalistů 2027 - 2. kolo:
Skupina H:
Estonsko - Česko 92:97 (29:27, 53:58, 74:80)
Nejvíce bodů Estonska: Treier 26, Konontšuk 20, Ilver 11.
Sestava a body Česka: Satoranský 18, Bálint a Hruban po 11, Kárník 10, Peterka 9 - Sehnal 15, Kyzlink a Martin Svoboda po 8, Zídek 5, Samoura 2, Kříž, Rylich.
Fauly: 24:22. Trestné hody: 25/20 - 23/18. Trojky: 12:13. Doskoky: 29:31.
Tabulka:
|1.
|Česko
|2
|2
|0
|194:172
|4
|2.
|Estonsko
|2
|1
|1
|186:190
|3
|3.
|Slovinsko
|2
|1
|1
|187:177
|3
|4.
|Švédsko
|2
|0
|2
|163:191
|2