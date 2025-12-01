Házenkářky na MS rozdrtily Kubu, výhra jim zajistila postup ze skupiny
České házenkářky na mistrovství světa v závěrečném utkání základní skupiny G rozdrtily Kubu 44:21 a po prvním vítězství na turnaji prošly do další fáze. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého měly přímý souboj o postup od úvodu pod kontrolou a rozhodly už v prvním poločase, který vyhrály 21:10. Nejlepší střelkyně utkání Charlotte Cholevová se blýskla ve Stuttgartu 11 brankami.
Český tým si po úvodních porážkách s favorizovanými Švédskem a Brazílií připsal první body na turnaji a do další části postoupil z třetího místa. V jedné ze čtyř šestičlenných osmifinálových skupin se od středy do neděle v Dortmundu utká s olympijskými vítězkami Norkami, Angolou a Jižní Koreou, přesný program zápasů zatím není znám. Do čtvrtfinále projdou první dva celky, národní výběr si z úvodní fáze nepřenesl žádný bod.
„Věděli jsme, že jsme favoritem, a potvrdili jsme to. Jednoznačným cílem bylo postoupit a dnes jsme ukázali, že jsme lepší než Kuba. Myslím, že jsme ve všech parametrech byli lepší. Pro mě je důležité, že jsme se prezentovali solidním výkonem ve všech třech zápasech skupiny. Tentokrát jsme to odehráli celé až do konce, protože Kuba byla slabším soupeřem,“ řekl v nahrávce pro média Čurda.
„Určitě převládá spokojenost, protože jsme splnili základní cíl. Čekají nás další tři velmi náročné zápasy. Norsko je obrovský favorit celého šampionátu. Angola je z mého pohledu lepší než Brazílie, myslím, že v současné době už nejlepší mimoevropský tým. Jižní Korea je tým, se kterým bychom se chtěli měřit. Do každého zápasu půjdeme s tím, abychom bojovali na maximum,“ dodal Čurda.
Češky vstupovaly do zápasu proti jednomu z nejslabších účastníků turnaje v roli jasných favoritek a s výjimkou nervózní úvodní pětiminutovky naprosto dominovaly. V deváté minutě zakončila Cholevová gólem na 7:2 pětibrankovou šňůru národního týmu a soupeř sáhl k oddychovému času.
Favorit ale nadále diktoval tempo a díky rychlým brejkům navyšoval náskok. Češky už před poločasem vedly dvouciferným rozdílem poté, co se v 25. minutě trefila Vávrová. Mezi tyčemi se dařilo brankářce Novotné, která jen za první poločas zapsala přes deset úspěšných zákroků.
Její tým šel do kabin s pohodlným náskokem 21:10 a nepolevil ani po přestávce. Kubánkám postupně ubývaly síly a za polovinou druhého dějství zhruba osm minut neskórovaly. Češky toho využily k vedení už o 20 gólů.
„Na začátku nám trošku dělal problém pohyb vysunutých obránkyň. Dělali jsme zbytečné technické chyby, protože jsme to hráli ze stoje. Potom jsme si k tomu něco řekli a hráčky už to vyřešily, takže v útoku jsme problém se střílením gólů neměli. Hráli rychlou házenou a měli jsme výrazně lepší efektivitu střelby,“ uvedl Čurda.
Zářila především Cholevová, která všech 11 střeleckých pokusů proměnila v branku. „Je to super, že jsem měla 100 procent střelby a 11 gólů. Upřímně jsem to potřebovala, jelikož teď nebylo moje úplně dobré období v házené. Měla jsem to nahoru dolů, takže jsem ráda, že se to dnes povedlo,“ řekla Cholevová.
Český tým se v závěru dokázal dostat přes 40 gólů a připsal si jedno z nejvyšších vítězství v historii. Více branek dal jen v roce 2003 při výhře 46:16 nad Uruguayí. Češky zároveň zvítězily po sérii sedmi porážek.
Národní tým se účastní světového šampionátu potřetí za sebou. Předloni ještě pod vedením norského trenéra Benta Dahla osmým místem vyrovnal maximum od rozdělení federace. Letošní mistrovství hostí Německo a Nizozemsko.
Mistrovství světa házenkářek, utkání skupiny G ve Stuttgartu:
Česko - Kuba 44:21 (21:10)
Sestava a branky Česka: Novotná, Wizurová - Kordovská 2, Pejšová, Šustáčková, Desortová 5, J. Franková, Smetková 1, A. Franková 7, Vávrová 2, Holečková 3, Zachová 4, Kafka Malá 5, K. Kubálková 3, Jestříbková 1, Cholevová 11.
Nejvíce branek Kuby: Tellezová a Toledová po 6. Rozhodčí: Mikelič, Paradina (oba Chorv.). Sedmimetrové hody: 4/4 - 3/1. Vyloučení: 4:5. Diváci: 2908.
Tabulka:
|1.
|Švédsko
|2
|2
|0
|0
|77:40
|4
|2.
|Brazílie
|2
|2
|0
|0
|69:42
|4
|3.
|Česko
|3
|1
|0
|2
|89:80
|2
|4.
|Kuba
|3
|0
|0
|3
|58:131
|0