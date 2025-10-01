Procházka před duelem v UFC: Nový byznys

Už za tři dny vstoupí bijec Jiří Procházka (32) poměřit síly v kleci UFC s Khalilem Rountreem. Před samotnou řežbou ale ohlásil, že rozjíždí nový byznys!

Spustil vlastní televizní kanál – BJP TV. „Tímto krokem chci dát svým příznivcům větší možnost nahlédnout do mého života včetně přípravy a podpořit dobrou věc,“ hlásí Procházka, jehož předplatné činí 169 korun měsíčně a pět procent jde jeho vlastní nadaci pro vážně nemocné děti.

Procházkova televize zatím nabízí 6 videí z přípravy, ale i života.

