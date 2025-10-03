Pastrňák zářil vedle oblíbené hvězdy Hollywoodu: Bomber pro Sandlera
Nový ročník NHL klepe na dveře a Bruins s ústřední oporou Davidem Pastrňákem (29) chtějí napravit loňskou zpackanou sezonu! Ve středu byl ale hvězdou haly TD Garden komik a zpěvák Adam Sandler (59), jehož show si »Pasta« nemohl nechat ujít.
Chlap z Havířova, co v NHL nasázel už 391 gólů a v play off přidal dalších devětatřicet, má pro slavného baviče slabost. Také proto předloni během All Star Game na Floridě připomněl soutěži dovedností kultovní komedii Happy Gilmore. Sandler v ní ztvárnil neúspěšného hokejistu, co sice má ránu jako Chára, dres jako Medvěd, bruslí ale jako nekňuba. Aby zachránil od exekuce vlastní babičku, dá se raději na golf!
„Miluju vás, chlapci. Vykouzlili jste mi úsměv na tváři,“ vzkázal tehdy Sandler Pastrňákovi s kamarádem a »nosičem holí« Ullmarkem. Teď k setkání hvězd došlo znovu. David s trenérem Sturmem předali v zákulisí komediantovi bombera v klubových barvách, jmenovkou Gilmore a číslem 18. To aby mu na greenech nebyla zima. Všichni se pak nadšeně vyfotili. „Jste senzační. Byl to nezapomenutelný večer,“ zářil umělec.
David má smůlu: Dva kapitáni!
Bek Radko Gudas (35) z Anaheimu bude i v další sezoně jediným českým kapitánem v NHL. Pastrňák se o roli lídra musí v Bruins dělit s McAvoyem. Na dres jim bostonské švadlenky přišijí písmeno »A« značící alternativního kapitána. „Je to trošku něco jiného, ale na druhou stranu se nic nemění. Vůdcem u nás v mužstvu není nikdy jeden, vždycky rozhoduje lidí víc,“ řekl k tomu mistr světa z Prahy 2024.