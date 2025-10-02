Předplatné

Speciál NHL: soupisky, vypravěč Hertl i pohledy Gudase, Krejčího a Prospala

Sport Magazín k nové sezoně NHL: rozhovor s Tomášem Hertlem, soupisky a statistiky • Zdroj: isportTV
Titulní strana pátečního Sport Magazínu speciálně věnovanému startu nové sezony NHL
David Tomášek začal svůj boj o místo v Edmontonu, první trénink absolvoval v útoku s Connorem McDavidem
Radim Mrtka v přípravě NHL skóroval proti Detroitu
Český brankář Šimon Zajíček náramně zapadl v Bostonu se svými litvínovskými betony
Matěj Blümel během tréninku v Bostonu
Radim Mrtka z Buffala v utkání proti Detroitu
Už v pátek vychází speciální Sport Magazín k nové sezoně NHL a rozhovor s Tomášem Hertlem o ambicích Vegas i olympijském vrcholu. Vedle soupisek všech týmů a statistik najdete i platy největších hvězd, aktuální lákadla nejslavnější hokejové ligy a prognózy aktérů podcastu NHL Insider. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

Speciál NHL

Rozhovor: Tomáš Hertl / opora Vegas Golden Knights

Soupisky: ideální formace a nejlíp placené hvězdy

Prognózy: Radko Gudas, David Krejčí, Václav Prospal / podcast NHL Insider

Češi v datech: David Pastrňák a další olympionici

Lákadla: Connor McDavid s koncem smlouvy i velké návraty

Historie: rekordmani statistik i přehled šampionů Stanley Cupu

TV program: všechny sportovní stanice

