Speciál NHL: soupisky, vypravěč Hertl i pohledy Gudase, Krejčího a Prospala
Už v pátek vychází speciální Sport Magazín k nové sezoně NHL a rozhovor s Tomášem Hertlem o ambicích Vegas i olympijském vrcholu. Vedle soupisek všech týmů a statistik najdete i platy největších hvězd, aktuální lákadla nejslavnější hokejové ligy a prognózy aktérů podcastu NHL Insider. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
Speciál NHL
Rozhovor: Tomáš Hertl / opora Vegas Golden Knights
Soupisky: ideální formace a nejlíp placené hvězdy
Prognózy: Radko Gudas, David Krejčí, Václav Prospal / podcast NHL Insider
Češi v datech: David Pastrňák a další olympionici
Lákadla: Connor McDavid s koncem smlouvy i velké návraty
Historie: rekordmani statistik i přehled šampionů Stanley Cupu
TV program: všechny sportovní stanice