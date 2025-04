Hokejisté Bostonu už v NHL mají po sezoně. Stejně jako David Pastrňák, jenž se vymykal týmové bídě a opět překonal stobodovou hranici. Fanoušci jsou tedy ve střehu a řeší: bude „Pasta“ hrát na květnovém šampionátu? Touží slyšet kladnou odpověď. Oficiální verdikt hned tak nepadne, ale podle informací deníku Sport a webu iSport je to na dobré cestě! „Všichni víme, jaký má vztah k reprezentaci,“ říká jeho dlouholetý agent Aleš Volek. Víc to nechtěl specifikovat, ale dá se předpokládat, že pokud se nestane něco mimořádného, nejlepší český hokejista by v Dánsku mohl hrát!

Sedminásobný držitel Zlaté hokejky zakončil základní část gólem a asistencí a celkem posbíral 106 bodů (43+63) v 82 utkáních. Což je jeho třetí nejlepší počin v kariéře, stobodovou hranici navíc překonal potřetí v řadě.

Jde o unikátní počin už jenom proto, že Bruins se vůbec nedařilo a ve Východní konferenci jsou poslední. Získali 76 bodů, o 35 méně než lídr z Washingtonu.

Boston v posledním utkání prohrál s New Jersey 4:5 po prodloužení, ale hráč s číslem 88 opět ukázal svoji extratřídu. „Mrzí nás, že je konec. Všichni bychom chtěli hrát dál, ale nevyšlo to. Je těžké to strávit, ale tak to prostě je,“ litoval 28letý kanonýr, jenž si o Stanley Cup nezahraje poprvé od roku 2016.

A co to znamená pro reprezentaci?

Během sezony to vypadalo, že nebude k dispozici. Už jenom kvůli tomu, že do ní nevstupoval v ideálním zdravotním rozpoložení. Jenže po inspekční v zámoří mluvil kouč Radim Rulík na začátku dubna o tom, že mistr světa z Prahy z minulé sezony o tom přemýšlí.

Čímž hokejovou veřejnost navnadil. V úterý při dalším reprezentačním srazu ve Znojmě potvrdil, že ho vedení reprezentace bude kontaktovat, až Bruins odehraje poslední zápas. „Určitě mu nebudeme volat hned druhý den. Dáme mu prostor, aby vydechl, pak se mu Jirka Šlégr ozve,“ zmínil Rulík generálního manažera reprezentace.

Volek: Nechci vůbec předbíhat

Podle informací iSportu existuje reálná naděje, že jeden z nejlepších hokejistů NHL a střelec vítězného gólu z Prahy opravdu v Dánsku bude hrát! A to i přesto, že oficiálně to ještě nikdo nemůže potvrdit. Ani sám hráč se k tomu zatím nevyjádřil, nejdřív musí v Bostonu proběhnout pohovory po sezoně a výstupní lékařská prohlídka.

Obšírněji to nechtěl komentovat ani hráčův agent Aleš Volek. „Můžu k tomu jenom říct, že všichni víme, jaký má David postoj k reprezentaci,“ připomíná, že „Pasta“ vždycky rád obléká dres národního týmu. „Nechci vůbec předbíhat. Můžu k tomu uvést pouze to, že pokud tomu nahrají všechny okolnosti, dovedu si představit, že na šampionátu by mohl hrát,“ reagoval Volek pro web iSport.

Pastrňák už si zahrál na pěti šampionátech, naposledy získal zlato. Před třemi lety pomohl k bronzu ve finském Tampere.

Češi budou obhajovat nejcennější placku v dánském Herningu, závěrečné boje vypuknou ve švédském Stockholmu.

Dobrá zpráva je, že by u toho mohl být i nejlepší český hokejista. Ten v posledních letech patří k naprosté špičce NHL. Sezonu uzavřel impozantní sérií, kdy v deseti utkáních získal 22 bodů (9+13).