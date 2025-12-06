McLaren je znovu na vrcholu, zbývá ještě jezdecký titul. Slavnou značku vzkřísili šéfové
PŘÍMO Z ABÚ ZABÍ | Dominanci nad ostatními stájemi stvrdil zkraje října v Singapuru, kde poprvé od roku 1991 obhájil vítězství v Poháru konstruktérů. McLaren tak dokonale navázal na minulou sezonu, v níž uzmul týmovou trofej až v závěrečném závodě v Abú Zabí. Přitom ještě před deseti lety vrávoral slavný tým z Wokingu nad propastí, dvakrát během tří sezon formule 1 skončil předposlední. Proč a díky komu se z obrovské krize vydrápal? Důvodů hledejte víc.
Nejzářnější časy zažil McLaren v osmdesátých a devadesátých letech. Podruhé vyhrál Pohár konstruktérů v sezoně 1984, kdy se jezdeckého titulu dočkal Niki Lauda. O rok později křepčil ve stejných barvách Alain Prost, jenž se poté vedle Ayrtona Senny podílel na dalším zlatém období. To ovšem neskončilo ani poté, co legendárního Francouze nahradil Gerhard Berger.
V našlapané konkurenci v letech 1998 a 1999 zazářil Fin Mika Häkkinen. Od té doby však posunul McLaren na vrchol individuálního pořadí jen mladičký Lewis Hamilton, což se o víkendu může změnit. Čekání na výrazný úspěch se zastavilo v minulé sezoně, kdy si stáj zajistila triumf v týmovém pořadí. Ze dne na den ale vzepětí nepřišlo, faktorů se do něj promítlo víc.
Přesně před deseti lety se britská značka propadla téměř na chvost. Důvodem bylo partnerství s Hondou, jejíž slabý a nespolehlivý motor ostatním nemohl konkurovat. Pořádně to skřípalo i uvnitř týmu. Hlavně mezi šéfem Ronnem Dennisem a hvězdným pilotem Fernandem Alonsem. Možná si vzpomenete, jak si Španěl při Velké ceně Japonska do vysílačky postěžoval, že v autě má snad motor GP2.
„Nebudu tolerovat tento typ prohlášení, protože nejsou výrazem profesionalismu, který by měli naši jezdci ukazovat. On je v autě, on je frustrovaný. Samozřejmě, že hlavně směrem k našim technikům, ale tohle není konstruktivní způsob komunikace,“ rozpálil se tehdy Dennis. V té sezoně skončil McLaren v pořadí Poháru konstruktérů devátý, stejně jako o dva roky později.
Brown se Stellou jako strůjci obrození
Výkonnost stáje se začala zvedat až ve chvíli, kdy přešla na motory Renault. Na elitní týmy však pořád nestačila. Závan větší naděje přinesl výkonný ředitel Zak Brown, jeden z hlavních strůjců současného obrození. V zákulisí formule 1 platí za muže, jehož vyjednávací schopnosti jsou jedinečné. Přišel s vizí, nabídl stabilitu a zlákal sponzory. Třeba i loterijní společnost Allwyn, která se v únoru stala oficiálním a klíčovým partnerem týmu.
Další zlepšení McLarenu se dostavilo v sezoně 2020. K návratu na bednu mu výrazně pomohla i silná jezdecká dvojice v čele s Carlosem Sainzem a talentovaným Landem Norrisem, zkrátka postupně to začalo šlapat. Potvrdilo se to o rok později v Itálii, kde už s motorem Mercedes zvítězil Daniel Ricciardo, Norrisův nový parťák.
Ten se však s týmem po dvou sezonách rozloučil. Spolu s celým McLarenem doplatil na špatně zvolenou koncepci po zavedení nových aerodynamických pravidel. Vozy trápily problémy s brzdami a přilnavostí. Razantní změna k lepšímu nastala až v létě roku 2023.
Tehdy udělali inženýři několik stěžejních kroků, na které už z pozice týmového šéfa dohlížel uznávaný italský expert Andrea Stella. „Při řízení týmu odvádí úžasnou práci,“ pochvaloval si Brown. „Auto samozřejmě nenavrhuje, proto bych nechtěl zapomenout na zásluhy dalších tisíců lidí kolem něj. Z místa, kde jsme byli na začátku roku 2023, jsme se ale posunuli jen díky jeho vedení. Pete Prodromou, Rob Marshall, Neil Houldey, všichni tito lidé odvádějí pod Andreovým vedením vynikající práci.“
Jezdecký titul po sedmnácti letech?
Výsledky se naplno dostavily ve druhé polovině sezony 2024, kdy byl McLaren dominantní. K zisku Poháru konstruktérů to sice stačilo, jenže čtvrtý jezdecký triumf za sebou si Max Verstappen utéct nenechal. Druhý Norris za ním zaostal o 63 bodů.
Před závěrečným víkendem nynější sezony v Abú Zabí je ale všechno jinak. Norris drží před druhým Verstappenem dvanáctibodový náskok, oproti stájovému kolegovi Oscaru Piastrimu je napřed o šestnáct bodů. Dotáhne to šestadvacetiletý Brit k prvnímu jezdeckému titulu? Pokud ano, další zlaté časy McLarenu dostanou ještě větší lesk.