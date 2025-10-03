Velká pardubická se blíží: Krutá rána pro bývalého vítěze!

Zranil se ve stáji
V sedle s Janem Faltejskem vyhrál 133. ročník Velké pardubické.
Čeká tohle Sacamira?
Sacamiro letos nepoběží
Dvanáctiletý hnědák Sacamiro se při válení ve výběhu s pískem zranil, když se sám kopl do nohy, a přišel tak o možnost vyhrát podruhé Velkou pardubickou (12. října). Co bude dál? Že by kariéru završil u policejní kavalerie?

„Máme ve stáji jízdního oddílu vzácnou návštěvu. Možná ji po dostihu pošleme do ulic,“ chlubili se před časem pardubičtí měšťáci z ustájení Sacamira kvůli dvoudennímu natáčení dokumentu o nejslavnějším dostihu v republice. A jelikož Sacamiro letos Velkou nepoběží, může se do služby jako strážce zákona hlásit okamžitě!

Šerif, nebo závoďák?

Opravdu je jeho závodní kariéra v ohrožení? „Není to nic drastického, aby to teď znamenalo konec kariéry,“ ujistil pro deník.cz majitel koně Radim Petřík, že rekvalifikace Sacamira v šerifa zatím není na pořadu dne. Ale přesto dvanáctiletý valach nebude vrcholově běhat do nekonečna, takže důchod u policie se nabízí jako kvalitní profesní vývoj...

135. ročník Velké pardubické poběží příští neděli 15 koní, o jednoho méně než loni. Největší favorit Chelmsford bude mít číslo 3.

 

