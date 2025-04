Velkou národní vyhrál starý známý Mullins z Pardubic. Kvůli chybě soupeře skončil na Taxisu

Sen o vítězství ve Velké pardubické si Patrick Mullins ještě nesplnil. Před dvěma lety měl velkou naději v sedle Mr. Spexe, ale francouzský žokej Benoit Claudic před Taxisem na poslední chvíli udělal myšku a Mullins skončil na zemi. V sobotu si ale splnil jinou touhu, v sedle osmiletého koně Nicka Rocketta vyhrál slavnou Velkou národní. Pětatřicetiletý amatérský jezdec má na svém kontě více než osm set vítězných dostihů, ale v Aintree dosáhl největšího úspěchu své kariéry.

„Jako dítě jsem o tom snil, vím, že je to klišé, ale když mi bylo pět nebo šest let, četl jsem knížky o Velké národní a díval se na černobílá videa z předchozích dostihů. Být mezi vítězi je velmi výjimečné,“ pochvaloval si Patrick Mullins.

Jeho otec, trenér Willie Mullins, vyhrál Velkou národní v Aintree u Liverpoolu poprvé v roce 2005, to ještě nebyl tak slavný a úspěšný jako v současnosti. Loni slavil druhé vítězství v dostihu zásluhou I Am Maximus a letos poslal do nejznámějšího světového překážkového dostihu šest koní na čele s obhájcem vítězství. Triumf si zopakoval a přepsal historii.

Mullins: Britský šampionát bude možná na spadnutí

Nick Rockett vyhrál o více než dvě délky. Willie Mullins jako první trenér v historii připravil první tři koně v cíli Velké národní. Fred Withington v roce 1908 a Henry de Bromhead v roce 2021 připravovali první dva koně v cíli.

Z prvních sedmi koní v cíli jich Willie Mullins trénuje pět, z celkové dotace 1 milion liber (přibližně 30 milionů korun) jeho svěřenci vydělali 860 tisíc liber (25,8 milionu korun).

Britský trenérský šampionát rozhodují vydělané dotace. Loňské vítězství ve Velké národní nasměřovalo Mullinse k historickému vítězství v britském trenérském šampionátu. Bude se situace opakovat?

„Vypadá to, že britský šampionát by mohl být opět na spadnutí. Myslím, že teď to musíme pořádně rozjet,“ sdělil maximálně spokojený Willie Mullins.

Z milionového náskoku Dana Skeltona je v současnosti zhruba 150 tisíc liber a zbývají poslední tři týdny překážkové sezony 2024/2025.

Po doběhu byl Willie Mullins naměkko. Slavit úspěch ve Velké národní se svým synem je něco unikátního.

„Tohle je pro mě vrchol - myslím, že nic lepšího už nemůže být. Nikdy jsem si nemyslel, že se to stane, a je to tady. Mít svého syna vítězem Velké národní je výjimečný den pro něj, a to jako pro žokeje i jako pro člověka,“ radoval se Willie Mullins. „Vyhrát Velkou národní jako trenér - wow, je to úžasné. Mít obojí dohromady, to si nedokážu vysvětlit. Nedokážu to pochopit a těžko se mi to vstřebává.“

Nick Rockett odskočil do dostihu v kurzu 33:1 a ještě po posledním skoku se zdálo, že by si vítězství mohl zopakovat I Am Maximus, ale nejvyšší nesená hmotnost se na něm podepsala a musel se sklonit před Nick Rockettem. V posledních metrech odolal náporu třetího Grangeclare West.

„Měli jsme dobrý start a musel jsem ho trochu brát zpátky. Skákal fantasticky, je to skvělý kůň. Byl by jedním z nejmenších v poli, ale je statečný jako lev,“ líčil Patrick Mullins.

Je dalším z rodiny, kdo si zapsal vítězství v 6900 metrů dlouhém dostihu. Otec a bratranci David a Emmet už vítězství měli, nyní zbývá další bratranec Danny, který také jezdí pro Willieho Mullinse.

Velmi silný je také příběh samotného Nicka Rocketta, reprezentujícího stáj manželů Sadie a Andrewa Stewartových. Manželka Sadie si koně vybrala v cheltenhamském prodejním dostihu a určila, že ho bude trénovat Willie Mullins, neboť jsou oba ze stejné části Irska.

Sadie Stewartová onemocněla rakovinou, a tak byl před Mullinsem náročný úkol, připravit koně tak, aby ho mohla vidět alespoň jednou startovat v dostihu. Podařilo se. Pět dní před smrtí v prosinci 2022 viděla, jak dobíhá na čtvrtém místě.

„Sadie říkala, že běžel obrovský dostih, i když nebyl fit,“ prozradil po doběhu Andrew Stewart a dodal: „Willie je neuvěřitelný. Seděli jsme spolu při Melbourne Cupu a on mi představil plán pro Nicka Rocketta. Řekl, že vyhrajeme Thyestes Chase, potom Bobbyjo chase a pak se pokusíme o Aintree. Podařilo se. Ten člověk je gentleman a nemůžu tomu uvěřit.“