Změna u Velké pardubické: Jak koním na Taxisu pomůže dřívější start
Na letošním ročníku tradiční Velké pardubické dojde k posunu tradičního startu závodu. Koně se na prestižní sportovní akci rozbíhají v 16 hodin. Nyní tomu ale bude jinak, pořadatelé se totiž rozhodli začátek dostihové akce stanovit o 30 minut dříve.
Důvodem, proč závod odstartuje už v 15:30, je stín, jenž bude u velkého Taxisova příkopu kratší. Díky tomu k ní koně snadněji přiběhnou a nebudou se odrážet předčasně. Slunce, které zapadalo, totiž vytvářelo delší stín a koně měli tendenci k odskoku.
„Pracujeme na tom, aby se nestávaly průšvihy. Aby byl dostih bezpečný," řekl pro sport.cz sedminásobný vítěz Velké pardubické Jan Faltejsek. Podlě něj je posun slunce velice důležitým argumentem, proč k této změně došlo. „Mělo by to pomoci. Stín, který tam je, a funguje jako odskokový prvek, bude kratší. Loni zasahoval stín hodně dopředu, až metr,“ dodal.
Pochopitelně ale není jisté, jaké počasí se 12. října v den závodu může očekávat. Velká pardubická každopádně zůstává poslední dostihem dne, byť tomu v minulosti nebývalo.
S jisototu se na start nepostaví počet všech 24 koní, jednoho ze dvou loňských šampionů Godfreyho k jeho smůle zastavilo zranění.