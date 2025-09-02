Velká pardubická 2025: program, vstupenky a startovní listina 135. ročníku
Nejslavnější dostih v České republice a jeden z nejtěžších v celé Evropě. To je Velká pardubická steeplechase, jejíž 135. ročník se pojede 12. října od 16 hodin. Loňský závod se zapsal do dějin tím, že měl dva vítěze – Godfreye s Janem Faltejskem a Sexy Lorda s Jaroslavem Myškou, kteří si tak zajistili účast i v letošním ročníku. Kompletního průvodce Velkou pardubickou 2025 naleznete v tomto článku.
Vše o Velké pardubické 2025
|Datum: neděle 12. října od 16. hodin
Místo: Dostihové závodiště Pardubice
Délka: 6 900 metrů
TV přenos: ČT1 a ČT sport
Obhájce vítězství: Godfrey, Sexy Lord
Program Velké pardubické 2025
Přesný program nejslavnějšího dostihu ještě není znám. Hlavní závod tradičně vypukne kolem 16:00.
Kvalifikovaní koně na Velkou pardubickou 2025
|Kůň
|Trenér
|Stáj
|Datum kvalifikace
|ANGKOR WAT(GB), 8
|Popelka Stanislav
|Joly
|21.06.2025
|ARAUCARIAS(FR), 8 val
|Lempochnerová Veronika
|Nýznerov
|21.06.2025
|ARGANO, 11 val
|Liška Martin
|Marek Šimák
|24.05.2025, 02.08.2025
|CUWELL, 8
|Odložil Pavel
|Stáj Pavel Odložil
|02.08.2025
|DEL REY(SVK), 10 val
|Kabelková Hana
|D+V+P Kopálek, CZ
|24.05.2025
|DULCAR DE SIVOLA(FR), 12 val
|Urbánek Luboš
|Lokotrans
|24.05.2025, 21.06.2025
|DUMON ROCLAY(FR), 8 val
|Kvapilová Lenka
|Stáj Kejžlar
|24.05.2025, 02.08.2025
|FORT MEDOC(FR), 6
|Tůma Pavel
|Dr. Charvát
|21.06.2025
|GAP PIERJI(FR), 9
|Váňa ml. Josef
|Scuderia Aichner SRL
|21.06.2025
|GODFREY(FR), 9 val A 1/2
|Török Dalibor
|DS Pegas
|13.10.2024, 24.05.2025
|GODSALINO(FR), 9 val
|Seménka Zdeněk
|Aryman-Divoky
|24.05.2025
|HIGH IN THE SKY(FR), 8
|Török Dalibor
|DS Pegas
|21.06.2025
|CHELMSFORD(FR), 9
|Váňa st. Josef
|Javor
|02.08.2025
|KORFU(FR), 10 val
|Faltejsek Alžběta
|Dr. Charvát
|24.05.2025
|POPINJAY(FR), 9
|Vocásková Helena
|DB LOGISTIC s.r.o.
|21.06.2025
|SACAMIRO, 12 val
|Petříková Eva
|Jezdecký oddíl Beňov
|24.05.2025, 02.08.2025
|SANTA KLARA(IRE), 10
|Váňa ml. Josef
|Scuderia Aichner SRL
|21.06.2025
|SEXY LORD, 9 val
|Růžičková Martina
|HC Amphora-Hora
|13.10.2024, 24.05.2025, 02.08.2025
|STAR(GER), 14 val
|Kabelková Hana
|MPL Racing CZ
|24.05.2025, 02.08.2025
|YANK, 8
|Popelka Stanislav
|Zámecký vrch
|02.08.2025
|ZARATE(POL), 8 val
|Lempochnerová Veronika
|VL Racing Syndikát – Kogut
|24.05.2025
|ZTRACENKA
|Popelka Stanislav
|Stajňa Corinne ČR
|24.05.2025
Vstupenky na Velkou pardubickou 2025
K dispozici je několik druhů vstupného. Základní rozdělení je na stání a sezení, přičemž nejlevnější vstupenka vyjde v předprodeji na 400 Kč. Pro sezení na tribuně začíná cena na 800 Kč a s různými výhodami se může vyšplhat až na 4 500 Kč. Více informací o vstupném naleznete na stránkách závodiště Pardubice.
Vstupenky na stání:
- Základní vstupné: 400 Kč ONLINE do 30. 9. / 500 Kč na pokladně a ONLINE od 1. 10.
- Zlevněné vstupné: (děti a studenti do 18/26 let, senioři 60+): 200 Kč ONLINE do 30. 9. / 300 Kč na pokladně a ONLINE od 1. 10.
- Rodinné vstupné: (2 dospělé osoby + až 3 děti): 1 100 Kč ONLINE do 30. 9. / 1 200 Kč na pokladně a ONLINE od 1. 10.
Vstupenky na sezení:
- Základní vstupné: od 800 Kč. Konkrétní cena je uvedena v prodejním systému. Děti do 10 let mají vstup zdarma bez nároku na sedadlo. Lze koupit i vstupenky ve variantě s cateringem.
Informace ke vstupnému naleznete na oficiálních stránkách Závodiště Pardubice.
Doprava a parkování na Velké pardubické 2025
Doprava na Velkou pardubickou se neliší od loňského ročníku. Rozhodně se doporučuje vyrazit na závodiště s dostatečným předstihem, protože se dají očekávat dopravní komplikace. Sjezd k hlavní bráně závodiště bude uzavřen s výjimkou taxi vozidel a jiných forem svozu hostů bez možnosti parkování.
Předem si lze zakoupit parkovací kartu za 300 Kč, která slouží k využití parkoviště na pardubickém letišti u terminálu Jana Kašpara. Z něj bude až k hlavní bráně závodiště zřízena kyvadlová autobusová doprava. Kartu zakoupíte ZDE.
Dále lze využít parkování na uzavřené silnici I/37. Cena je 200 Kč a platí se v hotovosti.
Pro příjezd můžete využít i vlak, konkrétně zastávku Pardubice - Závodiště, která je na lince Pardubice hl. nádraží - Chrudim.
Pro unikátní zážitek můžete cestovat i historickým vlakem, který jede na trase Pardubice centrum - Pardubice hl. nádraží - Rosice nad Labem - Pardubice - Závodiště a zpět.
Ze stanice Pardubice hlavní nádraží pak jezdí posílené spoje MHD č. 8, 88, 14, 15, 24 a 29.
Veškeré informace naleznete na oficiálních stránkách Závodiště Pardubice.
Finanční odměna z hlavního dostihu Velké pardubické 2025
Finanční odměna je dalším lákadlem pro závodníky. Neliší se od loňského roku a celkově se bude závodit o 5 milionů korun. Vítěz závodu si z celkové dotace ukrojí rovné 2 miliony.
|Umístění
|Odměna
|1. místo
|2 000 000 Kč
|2. místo
|1 100 000 Kč
|3. místo
|700 000 Kč
|4. místo
|500 000 Kč
|5. místo
|350 000 Kč
|6. místo
|200 000 Kč
|7. místo
|150 000 Kč
Kvalifikace na Velkou pardubickou 2025
Kvalifikace na Velkou pardubickou je vypsaná pro koně starší šesti let. Velké pardubické se následně může zúčastnit kůň, který absolvoval alespoň jeden kvalifikační dostih, ve kterém musí skončit do 5. místa nebo s maximální ztrátou 20 vteřin na vítěze.
Splnění podmínek kvalifikace lze dosáhnout také v dostizích Crystal Cupu, případně v steeplechase, steeplechase cross country, cross country s minimální délkou 4800 metrů. Jedná se o závody konající se v Irsku, Anglii, Francii nebo Itálii.
Vítězové předchozího ročníku Godfrey a Sexy Lord mají jistotu startu i bez kvalifikace.
1. kvalifikace na Velkou pardubickou
První kvalifikační závod vyhrál 9letý valach Sexy Lord, jeden z vítězů loňské Velké pardubické, s žokejem Jaroslavem Myškou, který zvítězil mohutným finišem. Druhé místo obsadila Ztracenka se ztrátou 11 setin.
Závod dokončilo 13 koní a všichni splnili podmínku pro start na Velké pardubické.
2. kvalifikace na Velkou pardubickou
Druhou kvalifikaci, která se chlubí největší finanční dotací milion korun, vyhrál favorit dostihu, šestiletý valach Fort Medoc v sedle s Ondřejem Velkem. Ten po závodě vyslovil pochybnosti ohledně koně a jeho startu na Velké pardubické. Druhé místo pak získal Angkor Wat s Janem Odložilem.
Závod dokončilo 7 koní z 10 a všechny se tak kvalifikovaly na Velkou pardubickou.
3. kvalifikace na Velkou pardubickou
Třetí kvalifikaci vyhrál žokej Jan Kratochvíl v sedle 9letého valacha Chelmsforda, který ovládl už loňskou třetí kvalifikaci Velké pardubické. Loni tento kůň vinou zranění na našem nejslavnějším závodu chyběl, nyní se snad štěstí na tohoto ryzáka usměje, čímž by se zařadil mezi favority startovní listiny. Druhé místo získal Sexy Lord s Jaroslavem Myškou. Na čtvrtém místě nabitého závodního pole skončil předloňský šampion Sacamiro.
Závod dokončilo 8 koní, kteří všichni splnili kvalifikační pravidla pro říjnový vrchol sezony.
4. kvalifikace na Velkou pardubickou
Poslední kvalifikace se pojede 6. září.
Trasa Velké pardubické 2025
Trasa na Velkou pardubickou se letos nijak neměni. Na účastníky Velké pardubické čeká kurz o délce 6 900 metrů včetně 31 překážek.
Trasa Velké pardubické 2025 • Foto: dostihy.cz
Výsledky Velké pardubické 2024
|1.
|Sexy Lord (jezdec žokej Myška, trenér Růžičková, stáj HC Amphora-Hora) a Godfrey (ž. Faltejsek, Törok, DS Pegas)
|3.
|Dulcar de Sivola (ž. Beaurain)
|4.
|Star (ž. Velek)
|5.
|Talent (ž. Kratochvíl)
|6.
|6. Santa Klara (ž. Bartoš)
|Čas: 9:40,00. Výrok: tuhý boj současně - 4 1/2 - 9 - 17 - 1 3/4.
Vítězové Velké pardubické
Průvodce Velkou pardubickou
- Kdy se koná Velká pardubická 2025?
Velká pardubická se koná pravidelně druhou říjnovou neděli. V roce 2025 vychází termín konání na 12. října.
- Kolik stojí vstup na Velkou pardubickou 2025?
Základní vstupné stojí 400 Kč při zakoupení ONLINE, 500 Kč na pokladnách v den Velké pardubické. Snížené vstupné stojí 200 Kč ONLINE, 300 Kč na místě. Pro rodiny je možné zakoupit zvýhodněnou rodinnou vstupenku pro 2 dospělé osoby + až 3 děti za 1 100 Kč ONLINE nebo 1 200 Kč na pokladnách.
- Jak dlouhá je Velká pardubická?
Okruh pardubického závodiště měří 2 200 metrů, kurz Velké pardubické měří 6 900 metrů a patří mezi nejdelší steeplechase nejen v Česku, ale i v Evropě.
- Kdy se poprvé jela Velká pardubická?
Velká pardubická se poprvé konala v roce 1874, vítězem 1. ročníku se stal francouzský kůň FANTÔME v sedle s Angličanem Georgem Sayersem.
- Kolik skoků má Velká pardubická?
Velká pardubická steeplechase má 31 skoků, nejznámější je Taxisův příkop, který patří mezi nejnáročnější dostihové skoky na celém světě. V minulosti byl několikrát kvůli zvýšení bezpečnosti koní i jezdců upraven, parametry letos zůstávají stejné.
- Kolik koní zahynulo na Velké pardubické?
Jenom na Taxisově příkopu zahynulo 26 koní, celkem pak tragická statistika Velké pardubické eviduje více než 50 jmen. Poslední obětí na Taxisu se stal v roce 2023 9letý ryzák Stuke.
- Taxisův příkop v roce 2025
Podoba Taxisova příkopu pro 135. Velkou pardubickou zůstává stejná jako loni, kdy došlo ke stržení doskokové hrany. Příkop má tak mírnější sklon než v předchozích letech.
- Je předepsaný dress code na Velkou pardubickou?
Běžný návštěvník Velké pardubické žádný dress code předepsaný nemá. Společenské oblečení je vyždadováno především ve VIP sekcích. Doporučený dress code je uveden pouze u kvalifikačních mítinků, na které je vždy doporučena pouze barva oblečení.
- Kdo zazpívá českou hymnu na Velké pardubické 2025?
Zatím není známo, kdo zazpívá českou hymnu. Článek budeme aktualizovat.
- Kdo přivede účastníky Velké pardubické 2025?
Je tradicí, že na závodiště přivede letošní účastníky jeden z bývalých účastníků a vítězů Velké pardubické. Kdo to bude v letošním ročníku se dozvíme zhruba týden před závodem.