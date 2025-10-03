Slovenská mlátička hlásí comeback do akce: Bude hořet Bratislava?
I když pás šampiona nikdy nezískal, málokdo se v Oktagonu těší takové podpoře fanoušků jako on. Slovenský zabiják Vlasto Čepo (30) se po zranění vrací zpátky do klece!
Jeho soupeřem na domácí půdě bude německý tvrďák Schwindt a dá se čekat peklo na zemi. „Lidi mě milují, při mých zápasech hoří vždycky hala. V Bratislavě i kdekoliv jinde,“ ví dobře Čepo, jehož víc než soupeři trápí v posledních letech zdraví.
|Na Zimní stadion Ondreje Nepely v Bratislavě se vrací ta nejlepší MMA! Akce začíná v sobotu 4. 10. v 18 hodin. Sledujte na oktagon.tv nebo na Premier Sport 3.
Témata: blesksport, oktagon, Oktagon MMA, Vlasto Čepo, Bratislava