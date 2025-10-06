MMA bojovník Jiří Procházka obratem šokoval Vegas a... Ukázal tělo po pekelné bitvě!
Český samuraj Jiří Procházka (32) si šetřil vybroušenou levoruční katanu až do třetího kola duelu UFC 320 s Khalilem Rountreem Jr. (35), kterého téměř utopil v krvi! A okamžitě si troufá na největší hvězdu polotěžké váhy.
„Cítil jsem, že potřebuju projít krvavým bojem,“ vysvětloval nejlepší český MMA bijec, proč tvrdé K.O. vytáhl až dvě minuty před koncem zápasu. „Nedonutil mě více pracovat. Potřebuji nějakého opravdu nebezpečného soupeře, kde ucítím knokaut od první vteřiny. Pak i já začnu na sto procent,“ pokračoval sebevědomě Procházka, přestože v prvních dvou kolech hodně strádal.
Výhra, nebo smrt
Jiří, vyučený orientálním zenovým klidem, nezná žádnou překážku pro cestu za vítězstvím. Proto opět vyzval Brazilce Pereiru, jenž se včera vrátil na trůn šampiona. „Chci se s ním utkat potřetí. Věřím, že už na něj najdu cestu. Pokud dostanu šanci, předvedu nejlepší výkon. Buď zvítězím, nebo zemřu,“ slíbil Procházka, který s tímto Jihoameričanem zatím dvakrát padl.
Khalil v nemocnici
Procházkův sok po pádu na zem těžce oddychoval a později byl odvezen do nemocnice, kde podstoupil preventivní CT hlavy. „Jsem v pořádku, mám dobrou náladu. Jsem vděčný za každou pozitivní zprávu a každý komentář vyjadřující podporu tomu, co tomuto sportu dávám,“ vzkázal později. K fanouškům promluvil také Jiří. Svým příznivcům nahrál video, na kterém je bez trika a k velkému překvapení má i po tak náročné bitvě tělo, až na dvě větší modřiny, skoro bez šrámu!
„Krásný den všem z Las Vegas. Dnes letíme zpátky. Děkuji za všechny vaše zprávy. Děkuji, Khalile, za to, že jsme spolu mohli jít do klece a doufám, že jsi v pořádku. A teď zase zpátky do práce,“ pravil Jiří, který přidal motivační slova o víře v to, čeho chtějí lidé dosáhnout.