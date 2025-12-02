Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?
Ester Ledecká nebude letos chybět ve Světovém poháru v alpském lyžování. Tradičně si velmi pečlivě vybírá závody, na kterých bude startovat. Sezona českého sportovního fenoménu začíná 12. prosince, kdy se představí ve Svatém Mořici. Ročník pak ukončí 22. března v norském Kvitfjellu. Kompletní program Ester Ledecké v alpském lyžování naleznete v článku.
Ester Ledecká a SP v alpském lyžování 2025/26
I v letošním ročníku se o slovo bude chtít přihlásit Ester Ledecká. okusí se výrazněji promluvit do konečného bodování a zabojovat o co nejlepší umístění. Níže si prohlédněte její program. Bohužel kvůli termínové kolizi se Ledecká nezúčastní alpského lyžování na zimních olympijských hrách, kde bude Česko reprezentovat pouze na snowboardu.
|Datum
|Místo
|Výsledky
|12. - 14. 12. 2025
|Svatý Mořic (Sjezd, Sjezd, Super-G)
|20. - 21. 12. 2025
|Val D’Isere (Sjezd, Super-G)
|10. - 11. 1. 2026
|Zauchensee (Sjezd, Super-G)
|17. - 18. 1. 2026
|Tarvisio (Sjezd, Super-G)
|30. - 31. 1. 2026
|Crans Montana (Sjezd, Super-G)
|28. 2. - 1. 3. 2026
|Soldeu (Sjezd, Super-G)
|7. - 8. 3. 2026
|Val di Fassa (Sjezd, Super-G)
|21. - 22. 3. 2026
|Kvitfjell (Sjezd, Super-G)
Kde sledovat SP v alpském lyžování 2025/26 živě?
Přímý přenos závodů SP v alpském lyžování můžete pravidelně sledovat na obrazovkách ČT Sport a Eurosport.
Medailové umístění Ester Ledecké v alpském lyžování 2024/25
|Datum
|Místo
|Výsledky
|8. 2. 2025
|MS Saalbach (Sjezd)
|3. místo
|11. 1. 2025
|St. Anton (Sjezd)
|3. místo
Výsledky Ester Ledecké v alpském lyžování 2024/25
|Sezona
|Celkově
|Obří slalom
|Super-G
|Sjezd
|Kombinace
|2024/25
|21.
|—
|16.
|8.
|—
|2023/24
|23.
|—
|6.
|23.
|—
|2022/23
|nezúčastnila se
|—
|—
|—
|—
|2021/22
|19.
|—
|22.
|3.
|—
|2020/21
|13.
|47.
|5.
|8.
|—
|2019/20
|10.
|—
|21.
|2.
|3.
|2018/19
|54.
|—
|28.
|24.
|—
|2017/18
|61.
|—
|47.
|22.
|—
|2016/17
|77.
|—
|38.
|34.
|—
|2015/16
|93.
|—
|42.
|37.
|—