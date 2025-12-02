Předplatné

Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká by na olympiádě ráda závodila na prkně i na lyžích. A má na to plán!
Ester Ledecká by na olympiádě ráda závodila na prkně i na lyžích. A má na to plán!
Ester Ledecká by na olympiádě ráda závodila na prkně i na lyžích. A má na to plán!
Ester ve svém přirozeném prostředí na sněhu. Teď ale nabírá sílu u moře.
Ester ve svém přirozeném prostředí na sněhu. Teď ale nabírá sílu u moře.
Otakar Plzák
Alpské lyžování
Ester Ledecká nebude letos chybět ve Světovém poháru v alpském lyžování. Tradičně si velmi pečlivě vybírá závody, na kterých bude startovat. Sezona českého sportovního fenoménu začíná 12. prosince, kdy se představí ve Svatém Mořici. Ročník pak ukončí 22. března v norském Kvitfjellu. Kompletní program Ester Ledecké v alpském lyžování naleznete v článku.

Ester Ledecká a SP v alpském lyžování 2025/26

I v letošním ročníku se o slovo bude chtít přihlásit Ester Ledecká. okusí se výrazněji promluvit do konečného bodování a zabojovat o co nejlepší umístění. Níže si prohlédněte její program. Bohužel kvůli termínové kolizi se Ledecká nezúčastní alpského lyžování na zimních olympijských hrách, kde bude Česko reprezentovat pouze na snowboardu.

DatumMístoVýsledky
12. - 14. 12. 2025Svatý Mořic (Sjezd, Sjezd, Super-G) 
20. - 21. 12. 2025Val D’Isere (Sjezd, Super-G) 
10. - 11. 1. 2026Zauchensee (Sjezd, Super-G) 
17. - 18. 1. 2026Tarvisio (Sjezd, Super-G) 
30. - 31. 1. 2026Crans Montana (Sjezd, Super-G) 
28. 2. - 1. 3. 2026Soldeu (Sjezd, Super-G) 
7. - 8. 3. 2026Val di Fassa (Sjezd, Super-G) 
21. - 22. 3. 2026Kvitfjell (Sjezd, Super-G) 

Kde sledovat SP v alpském lyžování 2025/26 živě?

Přímý přenos závodů SP v alpském lyžování můžete pravidelně sledovat na obrazovkách ČT Sport a Eurosport.

Medailové umístění Ester Ledecké v alpském lyžování 2024/25

DatumMístoVýsledky
8. 2. 2025MS Saalbach (Sjezd)3. místo
11. 1. 2025St. Anton (Sjezd)3. místo

Výsledky Ester Ledecké v alpském lyžování 2024/25

SezonaCelkověObří slalomSuper-GSjezdKombinace
2024/2521.16.8.
2023/2423.6.23.
2022/23nezúčastnila se
2021/2219.22.3.
2020/2113.47.5.8.
2019/2010.21.2.3.
2018/1954.28.24.
2017/1861.47.22.
2016/1777.38.34.
2015/1693.42.37.

