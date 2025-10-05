Procházka po výhře: Chci právoplatný titul! Proč nevyzval Pereiru v kleci?
PŘÍMO Z LAS VEGAS | Na dosah titulu. Tam Jiřího Procházku posunula dnešní epická výhra nad Američanem Khalilem Rountree Jr. v Las Vegas. Český bijec navzdory očekávání ztratil první dvě kola a působil tak, že nemůže najít vzdálenost a rytmus zápasu. Samuraj nakonec rozbalil svou show ve třetím kole, ve kterém se mu podařilo Rountreeho Jr. brutálně knockoutovat. Hned po boji si řekl o titulovou šanci.
Jak se cítíte po vítězství?
„Jsem šťastný, že jsem si uvědomil, jak najít cestu k vítězství, i když jsem ze začátku držel určité rozpoložení, které mě drželo zpátky. Musel jsem se do toho dostat. A to se stalo, až když jsem ucítil, že je to více nakloněno na jeho stranu. Šel jsem na něj přes dobrou obranu a trochu risku. Vyšlo to.“ (usmívá se)
Přišlo mi, že jste ho chtěl první dvě kola kontrovat, a stejně tak on chtěl kontrovat vás, což způsobilo méně akční průběh. Bylo to tak?
„Ano. Šlo o to, kdo udělá první akci. Nakonec jsem se k ní odhodlal nejdřív já, pěkně jsem ho trefil do nohy. On ale hodně čeká na moje útoky. Měl jsem si ho naznačováním více vycukat.“
Několikrát jste zkusil trefit naskočené koleno. Plánoval jste to?
„Spíše to vyplynulo ze situace. Doufal jsem, že když budu v pohybu vpřed, nechá se Khalil trochu zlákat a půjde do výpadu, ve kterém ho nachytám. On se ale fakt hodně držel na uzdě a soustředil se na to, aby jen trestal moje útoky a vracel.“
Inkasoval jste dost ran. Místy se zdálo, že si je necháváte dávat záměrně. Proč?
„Jednak aby mě to probralo do zápasu, ale hlavně proto, abych soupeři ukázal, že na mě nemá náboje. Ke konci už šlo vidět, že na to nemá potřebný fond. Nebezpečný ale byl, párkrát mě chytnul pořádnou ránou a jednou to bylo hodně na hraně.“
Párkrát jste podklouzl.
„Ano, nesnáším povrch klece UFC klecí. Je to takový klouzavý koberec. Já potřebuji pevný povrch jako parkety nebo tvrdý tatami. Z pohybu beru hodně energie a tento měkčí povrch mě omezuje. Dva dny jsme trénovali na tomto UFC povrchu a pořád jsem si máčel nohy, abych si zvykl a mohl se pak zapřít.“
Probudil se ve mně mód lovce
První dvě kola jste na body prohrál. Byl jste si toho vědom?
„Prohrál? No spíš jsem nic nedělal. Martin (Karaivanov, trenér) mi před posledním kolem řekl: ‚Teď musíš jít vyhrát, na body ztrácíš.‘ Uvědomil jsem si, že musím nutně vytvořit tlak, abych zvládl KO. Probudil se ve mně mód lovce.“
Nastupoval jste na skladbu In TheCity, která vás do boje provázela při vašem kariérním vzestupu ještě v Japonsku. To musel být silný pocit, ne?
„Při nástup jsem se chtěl držet zpátky a být nad věcí. Ze startu mě to ale tak nakoplo, až jsem cítil, že do klece chci jít ukázat surovost.“
Co máte v plánu dál? Trilogie s Alexem Pereirou o titul?
„Ano. V zákulisí jsem byl poděkovat jemu i celému jeho týmu. Byl jsem rád, že nad Ankalaevem takhle vyhrát. Pak jsem ho vyzval. Žádnou reakci na to neměl. UFC teď bude dost jednat o tom, zda Pereira půjde do těžké divize a titul v polotěžké se uvolní. Já jsem ve všech rozhovorech sdělil, že chci jít o titul a najdu si cestu.“
Byl byste otevřen boji o prozatímní pás?
„Chci bojovat o pravý titul.“
Zápas Pereiry jste sledoval přímo u klece. Personál UFC vás nechtěl po boji nechtěl pustit do klece, abyste Brazilce vyzval veřejně?
„Chtěl jsem tam jít, ale oni ne. Byl to jeho moment a já mu to nechtěl narušovat. Kdybych za ním šel mu gratulovat a vyzývat ho, přišlo by mi to nepatřičné. Byl jsem rád, že Alex vyhrál. Nechtěl jsem mu narušovat atmosféru.
Kdy chcete mít další zápas?
„Uvidíme. V lednu se mám jet podívat na Antarktidu. Uvidíme podle vyjednávání. Zdravotně jsem v pořádku.“