Procházkův brutální obrat strhl Vegas. Gratulace od šéfa Facebooku a tučný bonus
PŘÍMO Z LAS VEGAS | Trvalo to, ale Samuraj se přeci jen dostal do módu lovce a připsal si další strhující finiš. Jiří Procházka postavil tady v Las Vegas na nohy dvacet tisíc diváků, když po dvou prohraných kolech senzačně knockoutoval domácího Khalila Rountreeho Jr. Ten po brutální boxerské kombinaci zůstal ještě dlouho ležet v bezvědomí na zemi. Český MMA zápasník se hned po boji přihlásil o titulovou šanci a současně odmítl elitního konkurenta Carlose Ulberga. „Utkám se s vítězem hlavního zápasu,“ mířil Čech na Alexe Pereiru, který v hlavním zápasu večera přejel Magomeda Ankalaeva.
Aréna v srdci Las Vegas vítala Jiřího Procházku s bouřlivým nadšením, mnohem větším, než jaké věnovali domácímu Khalilu Rountreemu Jr. Diváci od českého ranaře napjatě očekávali bouřlivý boj, kterým je tak známý. Po první dvě kola se ale nestačili divit. Český samuraj byl málo aktivní, skoro neútočil a jeho pokusy o údery Rountree tvrdě oplácel.
„Chtěl bych pokaždé ukázat krůček nahoru, ale cítil jsem, že potřebuju projít krvavým bojem,“ vysvětlil Procházka rozpačité první dvě kola. „Jak říkal soupeř, bylo to nezbytné, abych to opravdu chtěl a našel cestu k vítězství,“ pokračoval.
Onu cestu skutečně našel. Ve třetím kole přepnul do módu dravce. Věděl, že pokud chce vyhrát, musí Američana ukončit. Zasahoval přesné kombinace, okopával nohy a trefoval břicho, čímž Rountreemu vzal spoustu energie.
Výhru zpracovával vnitřně, stál zkamenělý
V druhé polovině třetího kola Procházka tempo natolik vystupňoval, až Rountree lavině ran podlehl. Zády vrávoral ke kleci, kde ho Čech dohnal a zasadil mu finální sérii úderů. Po té se Američan bezvládně svalil na zem, tribuny rázem povstaly a v aréně se rozhostil chaos.
Ozývalo se skandování, potlesk, ale především řev z úžasu a nadšení. Procházka výhru vnitřně zpracovával, když jako zkamenělý stál ve středu klece. Hned poté skočil na pletivo a natáhl ruce na druhou stranu, aby přijal gratulace od zakladatele a šéfa Facebooku Marka Zuckerberga. Kromě toho získal bonus 100 tisic dolarů (asi dva miliony korun). 50 tisíc si vysloužil za zápas večera a druhou polovinu za nejlepší výkon.
Při pozápasovém rozhovoru si Procházka ihned řekl o titulovou šanci. Hlasatel Joe Rogan opáčil, že by si mohl předtím dát ještě zápas s konkurentem Carlosem Ulbergem.
Na to měl ale Procházka jasnou odpověď. „Já zápas s Carlosem již v minulosti přijal. On se mi ale vyhnul, aby bojoval s někým jiným (Dominickem Reyesem). Svou šanci tedy už měl. Utkám se s vítězem hlavního zápasu,“ pronesl Čech.
S Pereirou na život a na smrt
V závěrečném utkání UFC 320 zvítězil Procházkův dvojnásobný přemožitel Alex Pereira. S naprostým přehledem a obrovským zápalem přejel Rusa Magomeda Ankalaeva. Procházka šampionský souboj sledoval přímo u pletiva a s širokým úsměvem tleskal vynikajícímu výkonu osmatřicetiletého Brazilce.
„Žiju pořád příběhem s Alexem Pereirou. Ankalaev mě štval na twitteru, každý ví, že ho nemám rád, psal o mě sr*čky. Ale jsem rád, že Alex vyhrál,“ povídal Procházka po zhlédnutí posledního utkání turnaje.
„Možná mi nevěříte, ale já najdu cestu do třetího zápasu s Alexem. V boji s Ankalaevem vytvářel tlak, a já ho potřebuju pro sebe, pak pracuju nejlépe. To jsem poznal s Khalilem. Musím přijmout sám sebe, pracovat a přejít přes Alexe. Zápasil jsem s Gloverem Teixeirou, nedávno s námi mluvil, byl milý. Proto jsem si i přál, aby Alex (jeho svěřenec) získal pás. A to se stalo. Je největší překážkou přede mnou, pokud by mi ho dali, bylo by to na život a na smrt,“ prohlásil Procházka.
Na utkání s Brazilcem si však bude muset počkat. Pereira si při utkání zranil palec a po výhře navíc předestřel plán útoku na titul ve vyšší váhové kategorii.