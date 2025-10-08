Voráček se zlobí kvůli přezdívce: Říkejte mi...
Jestli dosud hokejoví fanoušci mluvili o bývalém kapitánovi národního mužstva Jakubu Voráčkovi (36) jako o Vorasovi, ať si dají voraz! »Voras« je totiž ve skutečnosti »Voraz«.
Voráček, který pobláznil fanoušky coby spolukomentátor České televize při loňském zlatém domácím šampionátu, vše uvedl na pravou míru v novém projektu v rámci podcastu Puk Pak Pivo. „Takhle říkali tátovi na Kladně, když hrával. Bylo to vždycky Voraz se z,“ zmínil jedinec ze slavné líhně otce Milana.
„Když jsem já byl mladej, říkali mi Vorazi. Až teprve média i vy jste mi do včerejšího večera říkali Voras se s. Vždycky to bylo Voraz. Že jste to používali jinak, není moje chyba, vole,“ pokáral mistr světa z roku 2010 své kolegy. Sám však na sociálních sítích používá přezdívku »Voras93«. Čert aby se v tom vyznal!