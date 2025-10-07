Záruba připomněl dokumentem zlatou generaci Kladna. Pořád se scházíme, prozradil Sýkora
Získali pět mistrovských titulů za šest sezon, navrch přidali vítězství v Poháru mistrů evropských zemí. Zlatou generaci kladenského hokeje ze 70. let teď připomněl dokument České televize. Rytíři paní Poldi popisují cestu hornického města až na ligový vrchol. „Dokument mě docela dostal, to se přiznám. Vzpomínky se vrací, jsou tam i záběry, které jsem nikdy neviděl,“ rozpovídal se po novinářském promítání Václav Sýkora, tehdejší útočník a dnes trenérský konzultant.
Postavili tým z rodáků z Kladna a blízkého okolí a díky tvrdé dřině i obrovskému talentu došli pětkrát až na ligový vrchol. Osudy týmu okolo legend Milana Nového a Františka Pospíšila přinesl divákům Robert Záruba, známý komentátor České televize a autor námětu a scénáře. „Sérii dokumentů jsme začali Kometou Brno, Duklou Jihlava a Spartou. Natočili jsme Vítkovice 1981 a ještě ten rok jsme natočili legendy Kladna,“ popisoval vznik snímku, jenž se nakonec rodil dlouhých šest let.
„Všechny rozhovory jsou natočené v roce 2019. Jenomže pak přišel covid, olympiády, jiné dokumenty, mistrovství světa, kde jsme měli bronz, kde jsme vyhráli… Odkládalo se to, až nakonec letos v červnu jsem si řekl, že to musím dokončit. Vyšlo to zrovna doprostřed klubové stovky mezi založení a první zápas,“ dodal Záruba.
Před kameru dostal vedle Nového a Pospíšila také další hráčské persony doby jako Václava Sýkoru, Jana Nelibu, Otakara Vejvodu staršího, Františka Kaberleho staršího nebo před třemi lety zesnulého Miroslava Termera. Mistrovskou kabinu na promítání pro novináře zastupovali Nový se Sýkorou.
„S Milanem jsme tady dva hráči, asi to na něj zapůsobilo stejně silně jako na mě. Všem klukům, kteří dokument uvidí, se to bude strašně líbit,“ předesílal dvaasedmdesátiletý Sýkora.
Před plátno usedl i s Milanem Volfem, synem tehdejšího trenéra Jaroslava Volfa a primátorem města Kladna. „Táta byl solitérem, který šel za vítězstvím, vždycky si stál za svým a za tím, co považoval za správné. Dokument je skvělou vzpomínkou na výjimečné úspěchy kladenského hokeje,“ ocenil potomek úspěšného kouče.
Právě Volf dovedl Kladno ke třem titulům, později ho vystřídali Bohumil Prošek a František Pospíšil. Někteří z tehdejších hráčů zažili všech pět triumfů. „Roky dělají své, tenkrát jsme byli mladí a asi nás to tolik nebralo, i když jsme si vážili, že jsme tituly udělali. Teď s odstupem doby, když člověk vidí, jak je těžké něčeho podobného dosáhnout… Tenkrát jsme to vůbec nedocenili,“ ohlížel se nyní Sýkora.
Do mateřského Kladna se letos vrátil po více než třiceti letech coby trenérský konzultant. Na ledě připravuje i nestárnoucího Jaromíra Jágra, menšinového majitele klubu, který hovoří v úvodu dokumentu. „Jaromíra Jágra jsme točili minulý týden. Je to s ním samozřejmě složitější. Jel jsem za ním osobně na Kladno to domluvit, přes telefon je to nemožné. Říkal, že už nechce vůbec nic točit, ale když jsem mu předestřel téma a řekl mu, že řekne jen tři věty, souhlasil,“ popisoval Záruba.
Fanouškům dal v dokumentu pohlédnout na záběry z tehdejších ligových utkání, v nichž se rozhodovalo o mistrovských titulech, i na zápasy proti týmům z NHL, které Kladno sehrálo. „Když Franta Kaberle slavil kulatiny, všechny z mužstva nás sezval na oslavu a tam nám rozdal DVD, kde byl celý zápas s Torontem. Nic takového jsme do té doby neviděli,“ vzpomínal Sýkora a prozradil, že řadu záběrů viděl ve filmu vůbec poprvé.
Přestože od posledního titulu uběhlo už pětačtyřicet let, zlatá parta se prý pořád pravidelně schází. „Scházíme se jednou týdně. Pořád je tam legrace, pořád se máme o čem bavit. Já jsem teda teď trošku mimo, protože chodím s áčkem na zápasy i na tréninky, takže zrovna v den, kdy se scházíme, nemůžu. Ale v kontaktu s kluky pořád jsem,“ prozradil úspěšný hráč a trenér.
Jemu i dalším osobnostem tehdejší doby vysekl Záruba dokumentem poklonu. „Dostali hokej tam, kde mohl být inspirací pro další vynikající hráče. Ať už je to Jarda Jágr, mladí Kabelkové, Blue Line (Martin Procházka, Pavel Patera a Otakar Vejvoda), Kuba Voráček, Tomáš Plekanec. Fůra vynikajících hokejistů, kteří na Kladně vyrostli. To je pointa dokumentu, to je bohatství, které nezískali v platech, ale získali ho pro ostatní tím, že zanechali velmi inspirativní stopu,“ vysvětlila tvář České televize.