Sportovní ředitel sestoupil na lavičku a Kladno vyhrává: Plekanec je encyklopedie
Dvakrát se spolu s trenéry postavil na lavičku, dvakrát bralo Kladno výhru a dohromady pět bodů do tabulky. Sportovní ředitel klubu Tomáš Plekanec zatím působí jako ideální parťák ke koučům Davidu Čermákovi a Ivanovi Majeskému. „Byli jsme ve spojení během všech zápasů přes vysílačku. Teď je tam, aby celkově zkusil něco změnit. Uvidíme, jak to bude vypadat dál,“ popisoval Majeský po nedělní výhře nad Spartou 5:4 ve 12. kole extraligy.
Po změně ve vlastnických strukturách klubu dostal zodpovědnost za soupisku. Tomáš Plekanec kývl na nabídku a spolu se sportovním manažerem Jiřím Burgrem poskládal nové Kladno. Rytíři neodstartovali herně zle, ale nepřicházely góly ani výhry. Změna k lepšímu přišla až v posledních dvou kolech. Kladno nastřílelo osm gólů a proti Kometě a Spartě slavilo v součtu pět bodů.
Společný jmenovatel obou výher? Tomáš Plekanec na lavičce. Dosavadní dění sledoval ze skyboxu, teď sestoupil k trenérům. Spolu s konzultantem Václavem Sýkorou je doplňuje na trénincích, nyní se přidal i v zápasech. Na lavičce s týmem žije, k hráčům promlouvá, povzbuzuje je a upozorňuje na nejmenší detaily.
„Doteď to sledoval svrchu. Teď byl na střídačce pomáhat, je v bližším kontaktu, vidí věci svým okem. Je tam další pár očí, který může na věci reagovat,“ popisoval asistent hlavního kouče Ivan Majeský. Trénování se věnuje teprve druhou sezonu, přítomnosti legendy na lavičce si váží. „Pro mě to je taky velká vzpruha, když mám nějaký dotaz, taky si s ním o tom promluvím. Něco vidím, tak se v tom utvrdím,“ dodal.
Velké slovo mezi hráči měl Plekanec už jako kapitán týmu po návratu z Montrealu, trenérské zkušenosti sbírá jako asistent reprezentace po boku Radima Rulíka. „Má super věci, je persona. Snaží se nám pomoct, můžeme s ním řešit cokoliv od vhazování po oslabení a přesilovku. Skvěle se celý trenérský štáb doplňuje. Určitě je obrovským přínosem,“ pochvaloval si Plekancovu přítomnost na střídačce útočník Kryštof Hrabík.
„Je za námi cítit. Když se nás snaží namotivovat nebo povzbudit, nejde, aby to člověka nenakoplo,“ dodal.
Největší rozdíl? Střílení gólů
Majitel více než tisícovky zápasů v NHL byl už během hráčské kariéry proslulý důrazem na detaily. O hře vždycky hodně přemýšlel. „Hokej je dneska jenom o detailech. Všichni mají podobné založení útoku, brání oslabení hodně podobně. Je to opravdu o detailech jako blokování střel, dobrá práce hokejkou. Tyhle věci dneska rozhodují,“ dával mu za pravdu kapitán týmu Miroslav Forman.
„Chceme začít od malých věcí, to jsou právě detaily. Na to klade důraz jak on, tak zbytek realizačního týmu. My se to snažíme přetavit na led. Je hokejová encyklopedie, zkušenosti, které má, se nám snaží předávat. Obrovsky nám v tomhle pomáhá,“ vysvětloval Hrabík.
Zatím největší rozdíl oproti úvodním kolům? Kladno konečně skóruje. Týmu pomáhá právě ze Sparty vypůjčený odchovanec Hrabík, který přinesl dlouho postrádaný drajv do brány. Na vlně se dál vezou Tristen Robins a Kelly Klíma, střelecky se začalo dařit i Danielu Audettovi a postupně se přidávají další.
Trenérské výměny, o nichž se před pár zápasy spekulovalo, Plekanec při sérii porážek rázně utnul v rozhovoru pro deník Sport. A jak se ukázalo o chvíli později, obměněný tým postupně začíná šlapat a bodovat. I díky vhodnému doplnění na lavičce.
„Všichni víme, co má za sebou, skvělá kariéra. Ale celý trenérský štáb je zkušený. Tam všechno funguje. Pleky zase doplní nějaké postřehy,“ usmíval se po výhře nad mateřským klubem Forman. Jako lídr věří, že Rytíři se nakopli a dál se budou pohybovat ve vyšších patrech tabulky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž