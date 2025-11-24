Předplatné

NHL ONLINE: Vejmelka v Utahu čelí Hertlovi. Tampa Bay hostí Flyers, v akci i šampioni

Česká jednička draftu Radim Mrtka: Musím to řezat! V Buffalu chci titul • Zdroj: isportTV
Tomáš Hertl z Las Vegas se raduje z gólu v utkání proti St. Louis Blues
Karel Vejmelka v akci proti Buffalu
Kouč Floridy Paul Maurice na střídačce
Karel Vejmelka se raduje z výhry nad Buffalem
Český útočník Tomáš Hertl v dresu Vegas Golden Knights
Daniil Tarasov se chystá naskočit do akce za již vystřídaného Sergeje Bobrovského
Tomáš Hertl v utkání proti Rangers
Sedm zápasů má NHL na programu v noci z pondělí na úterý. Tomáš Hertl v sestavě Las Vegas se představuje na ledě Utahu, jehož branku hájí český gólman Karel Vejmelka. Philadelphia s Danielem Vladařem pouze na střídačce startuje na hřišti Tampy Bay. Washington hraje proti Columbusu, šampioni z Floridy se představují na ledě Nashvillu. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport1.924.193.5Detail
LIVE
--Tipsport2.164.12.96Detail
LIVE
--Tipsport2.194.022.95Detail
LIVE
--Tipsport2.054.183.15Detail
LIVE
--Tipsport2.874.092.22Detail
LIVE
--Tipsport2.614.072.41Detail
LIVE
--Tipsport2.183.982.99Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1720372223
2.Macklin CelebriniSan Jose142034235
3.Connor McDavidEdmonton10233324-5
4.Connor BedardChicago131831229
5.Leo CarlssonAnaheim1118292211
6.David PastrňákBoston11182924-7
7.William NylanderToronto101929195
8.Jack EichelVegas101929217
9.Cale MakarColorado920292221
10.Leon DraisaitlEdmonton141428246

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina221042678:6530
2Islanders23942871:6628
3Devils21851765:6427
4Detroit22941866:7027
5Tampa21932766:6026
6Ottawa21834670:6926
7Boston248501175:7726
8Pittsburgh211005664:5825
9Flyers20563660:5625
10Columbus22653868:7125
11Montreal21653772:7625
12Washington221012971:6224
13Florida211011962:6523
14Rangers237321158:6122
15Buffalo22724971:7522
16Toronto226331074:8221
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado221515188:5037
    2Dallas221034572:6230
    3Anaheim22951780:6929
    4Minnesota23844768:6428
    5Seattle Kraken22746557:5928
    6Vegas21917467:6027
    7Kings22646660:6326
    8Utah22833866:6725
    9San Jose23563968:7225
    10Edmonton24555974:8725
    11Winnipeg211020967:5924
    12Chicago22914869:6224
    13Vancouver235421271:8620
    14St. Louis22706959:8220
    15Calgary246231359:7319
    16Nashville214241149:7316

