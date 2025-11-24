Nevídaný zkrat, červená za facku spoluhráči! Everton porazil United i v deseti
Naprosto ojedinělá hloupost byla k vidění v utkání Premier League mezi Manchesterem United a Evertonem (0:1). Hostující záložník Idrissa Gueye předvedl hned v úvodu totální zkrat a už ve 13. minutě zamířil do kabin, když v rozmíšce udeřil do tváře spoluhráče Michaela Keana. „Jak ostrá ta facka vlastně byla?“ nesouhlasil s verdiktem rozhodčího bývalý fotbalista a expert Gary Neville.
Šílenou úvodní čtvrthodinu zažil Everton v zápase na Old Trafford. Už v desáté minutě musel vynuceně střídat kvůli zranění obránce Seamus Coleman a o tři minuty později se ze hřiště za daleko bizarnějších okolností poroučel také další muž v modrém.
Defenzivní středopolař Idrissa Gueye nejprve ukázkovým návratem zastavil nebezpečnou akci Manchesteru United a následně si chtěl ve vlastním vápně narazit míč se stoperem Michaelem Keanem, jenže ten jeho myšlenku nepochopil a výsledkem byla nebezpečná střela Bruna Fernandese.
Když už si fanoušci „karamelek“ oddychli, že míč zamířil mimo, zůstali v šoku. Hned po zakončení akce totiž Gueye vystartoval na svého spoluhráče, který si to ale nechtěl nechat líbit, rozohněného parťáka nejprve umravňoval slovně a po chvilce ho odstrčil a chtěl se soustředit na hru.
Senegalec se ovšem nenechal odbít, obořil se na obránce svého týmu ještě víc a levou rukou ho udeřil do obličeje. Nebyla to sice úplně největší možná rána, ale rozhodčí Tony Harrington vše dobře viděl a za nesportovní chování mu ukázal červenou kartu.
„Verdikt rozhodčího udělit Gueyemu červenou kartu za nesportovní chování byl prověřen a potvrzen systémem VAR – situace byla vyhodnocena jako jasný úder do Keanovy tváře,“ napsala na sociální síti X organizace PGMOL, která řídí profesionální rozhodčí v anglických soutěžích.
Stále evidentně nahecovaného hráče pak museli do tunelu dotlačit brankář Jordan Pickford a další spoluhráč Iliman Ndiaye.
Jen malá facka, říká expert
Celý bizarní incident je ještě o to překvapivější, že Gueye v nejvyšší anglické soutěži přímou červenou kartu dostal vůbec poprvé, a to až ve svém 241. utkání v Premier League.
„Byla to jenom malá facka, žádná rvačka a šlo to vyřešit žlutou kartou. Za mě tohle na vyloučení nebylo,“ reagoval ve vysílání Sky Sports komentátor a osminásobný vítěz Premier League s Manchesterem United Gary Neville.
Podobná situace se v anglické lize naposledy stala v roce 2008, kdy se do sebe pustili spoluhráči Stoke City Ricardo Fuller a Andy Griffin.
Ani v oslabení se však hosté nevzdali a ofenzivní středopolař Kiernan Dewsbury-Hall ještě v prvním poločase poslal Everton do překvapivého vedení, které celek z Liverpoolu dokázal udržet až do konce.
Zasloužila si Gueyeho facka trest v podobě vyloučení?
