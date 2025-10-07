Nároďák kuje zbraně na namachrované Chorvaty: Sklapni, Luko!
Odhodlání z nich jen čiší. Mohli by ho pytlovat a vyvážet za devizy. Český nároďák kuje zbraně na klíčovou pranici s Chorvaty v Edenu (zítra ve 20:45, ČT sport) v kvalifikaci o MS.
Nekráčí o nic menšího než o první flek tabulky kvalifikační grupy L, a tím pádem o letenky na přímý postup na šampionát v Americe, Kanadě a Mexiku v příštím roce. „Pojedeme to do Prahy definitivně vyřešit,“ prohlásil nezmar s céčkem na triku »Ohnivých« Luka Modrič (40).
Při vší úctě ke kumštu, věku a kariéře někdejšího špílmachra Realu Madrid a dnes záložníka AC Milán to zní fest namachrovaně. Stálo by za to, aby mu někdo z kotliny pod Řípem sklapnul ústa porážkou. První ve vzájemných dějinách!
Proti všemu
„Já vím. Četl jsem Modriče. Oni jsou teď nahoře, ale budeme bojovat,“ pověděl včera Blesku na konto klíčového mače šéfrenér roty kapitána Součka Ivan Hašek (62) cestou na trénink. Bojovat takřka proti všemu!
Proti historii s bilancí vzájemných zápasů (0 – 3 – 2), proti žebříčku FIFA (39. Česko – 9. Chorvatsko), proti ceně kádrů (3,5 – 7,4 miliardy Kč) a navzdory červnovému debaklu 1:5 v Osijeku. „Věříme, že to zvládneme a pak si to na dálku ještě rozdáme o první místo,“ připojil odhodlaně forvard Matěj Vydra. Tak, tak, chlapci, proč stahovat kalhoty před brodem…