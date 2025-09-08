Zklamaný kapitán Jemelka: Málo jsme se rvali, ve druhé půli jsme vůbec nehráli
Bylo znát, že má smíšené pocity. Obránce Václav Jemelka prožil zajímavou premiéru, když si ve třiceti letech poprvé nasadil kapitánskou pásku v národním týmu. Jenže Češi v pondělí večer remizovali se Saúdskou Arábií 1:1 po rozpačitém výkonu. „Mrzí nás to, nepovedlo se to,“ soukal ze sebe hráč plzeňské Viktorie.
Užil jste si utkání aspoň díky kapitánské pásce?
„Bylo to krásné. Jsem strašně rád, že jsem něco takového dokázal a mohl být kapitán. Snažil jsem se odvést maximum a zápas jsem si užil, i když nakonec nedopadl vůbec dobře.“
Přijal jste hodně gratulací?
„Ještě jsem nekoukal na telefon, protože jsme měli hodnocení v kabině. Očekávám jich ale hodně. Měl jsem na tribuně manželku, tátu, ségru. Jsem rád, že přijeli, podpořili mě a viděli mě jako kapitána. Nic dopředu netušili. Moc jim děkuji, jak mě podporují.“
Změnil jste se v nové roli?
„Nemyslím si. Snažil jsem se být stejný, měl jsem akorát v kabině proslov k hráčům, což je běžné. Jen jsem něco řekl a pokračoval tak, jak hraju normálně.“
Co jste hráčům vzkázal před utkáním?
„Abychom hráli, makali a podobné věci, které se říkají před utkáním.“
To nakonec úplně nezabralo a fanoušci vás v závěru vypískali.
„To je bohužel smutné, ale asi jsme si to dneska zasloužili.“
Proč to herně drhlo?
„Nehráli jsme dobře a jsme zklamaní. Počítali jsme s tím, že Saúdové budou víc na balonu, protože jsou hračičky a nesnaží se za každou cenu hrát dopředu. To bychom skousli, ale prostě jsme odvedli špatný výkon. Bylo to od všech málo.“
Co vám chybělo směrem do ofenzivy? Kromě Chorého penalty jste si nevytvořili žádnou velkou šanci.
„Přišlo mi, že jsme málo nabíhali za obranu, málo jsme se rvali o balony. V prvním poločase jsme měli dobrou mezihru, něco si vytvořili, ale ve druhém to úplně odešlo, vůbec jsme nehráli. Víceméně jsme se jen bránili, a když jsme získali míč, hned jsme ho vyhodili a ztratili. Tohle je škoda.“
Hrálo roli, že v základní sestavě nastoupilo jedenáct jiných hráčů než v Černé Hoře?
„Samozřejmě jsme nebyli úplně sehraní, což může mít vliv. Saúdové to ale měli podobně, taky protočili sestavu. Za tohle se nechceme schovávat a každý si musí sáhnout do svědomí.“
Šlo o poslední test před dalším klíčovým kvalifikačním utkáním s Chorvatskem. Co vám to ukázalo?
„Bylo stěžejní, že jsme zvládli utkání v Černé Hoře. Tentokrát dostali šanci jiní hráči a odnášíme si z toho hodně poznatků. I když se utkání nepovedlo, vyhodnotíme si ho a jedeme dál. Příští sraz nás čekají další dva velice důležité zápasy a věřím, že budou lepší.“