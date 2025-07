Zdravotní prohlídka, podpisová ceremonie a skok do nového angažmá. Ale vysněného? Má to dva rozměry: finanční a sportovní. Dávid Hancko mohl mít - v případě přestupu do Ronaldova Al-Nassr - účet nabobtnalý miliony eur ze Saúdské Arábie. V Atlétiku Madrid si zase zahraje Ligu mistrů. „A zrovna tuhle soutěž Dávid doslova miluje,“ odkazuje na druhou stranu mince Vladimír Pančík, uznávaný slovenský novinář. Sedmadvacetiletý zadák, který kariéru nakopl ve Spartě, se stane druhým nejdražším hráčem historie slovenského fotbalu.

Letní šílená story Dávida Hancka má pohádkový konec. Slovenská fotbalová celebrita přestupuje z Feyenoordu do jednoho z nejrespektovanějších klubů světa – Atlétika Madrid. Po neurvalém jednání Al-Nassru zkraje tohoto týdne se před sedmadvacetiletým exsparťanem otevřela cesta do TOP 5 soutěží planety. Ve čtvrtek podstoupí v Madridu zdravotní prohlídku. Má jít o formální věc, problémy se neočekávají. Podle zahraničních zdrojů je přestupová suma pěkně kulatá, rovných třicet milionů eur (necelých 740 milionů korun).

„Je to neočekávaná událost, jelikož ještě před několika dny to vypadalo na odchod do Saúdské Arábie. Jenže se stalo, co se stalo. Atlético už oficiálně oznámilo dohodu s Feyenoordem i s Dávidem na podmínkách. I ke mně se dostala částka třicet milionů eur,“ vypráví Vladimír Pančík, vedoucí fotbalového oddělení webu sport.sk.

Jde o dramatický předěl v hektických červencových dnech. Všechno však začalo už o měsíc dřív. To bylo poprvé, kdy Al-Nassr kontaktoval Feyenoord s nabídkou dvaatřiceti milionů plus štědré bonusy ve výši dalších čtyř milionů. „Saúdové byli jediní, kteří hodlali akceptovat Feyenoordem stanovenou přestupní sumu. Atlético v tu dobu nabízelo méně,“ popisuje Pančík.

Hancko mezitím údajně souhlasil s osobními podmínkami smlouvy na tři sezony do roku 2028 s opcí na další rok. Feyenoord však požadoval kolem čtyřiceti milionů eur a první nabídku označil za nedostatečnou. V červenci se však v Al-Nassru hnuly ledy, vedení začalo jednat o řadě změn: o odchodu trenéra Stefano Pioliho, technického ředitele a nástupu Jorgeho Jesuse (na žádost Cristiana Ronalda). Tyto události prý měly přehodit váhy v klubovém rozhodování.

Jednání se dočasně reaktivovala a dohoda se zdála uzavřená — hovořilo se o částce mezi třiatřiceti až pětatřiceti milionu eur, o možnosti variabilních položek a logicky o rekordním transferu v historii nizozemského klubu.

„Dávid měl jedinečnou šanci zabezpečit rodinu pro několik dalších generací,“ myslí si Vladimír Pančík. Spekulovalo se totiž o ročním platu šesti až sedmi milionů eur. „Ve Španělsku takové peníze určitě nedostane, navíc je zde vyšší daňové zatížení,“ dodává novinář.

Feyenoord kritizoval Al-Nassr

K přestupu do klubu, kde hraje slavný Cristiano Ronaldo, za bizarních okolností nedošlo. Hancko zkraje tohoto týdne odletěl na tréninkové soustředění Al‑Nassru do Německa, kde se hodlal připojit k týmu. Na kempu mu ale bylo řečeno, že transfer padá. S klubem nemohl trénovat, nebyl ani vpuštěn do hotelu. Byl to šok!

V Nizozemsku si nebrali servítky. Feyenoord jednání Al-Nassru označil za bezprecedentní skandál, zvažuje právní kroky. I proto, že s Hanckem už nepočítal, a pracoval na přestupech Cujoši Watanabeho z belgického Gentu a Nizozemce Rav van den Berga z Middlesbroughu.

„Integrita a profesionalita ustupují oportunismu, obzvlášť ve chvíli, kdy klub bez zaváhání poruší sliby a nebere ohled na osobní důsledky. Hancko a jeho rodina už počítali s čistým ročním platem 6 až 7 milionů eur, tento sen se však náhle rozplynul,” psalo se v nizozemských médiích.

Cestu z pekla však Hancko našel, Atlético je skvělým východiskem z marné situace. „U fanoušků převládá názor, že to dobře dopadlo. Dávid bude působit v elitní lize a bude výborně připravený na zápasy reprezentace. Lidé brali celkem negativně odchod k Saúdům. Teď si možná myslí, že je Hancko smutný, protože nevydělá takové peníze. Na druhou stranu on vždycky deklaroval, že miluje Ligu mistrů. A Atlético je klubem, který ji bude nejen hrát, ale může ji i vyhrát. Na konci dne tak bude určitě spokojený. Vždyť ve Feyenoordu si splnil všechno - získal titul, pohár, hrál Ligu mistrů a byl vyhlášen nejlepším hráčem Eredivisie,“ říká Pančík.

Hancko se stane s třiceti miliony eur druhý nejdražším hráčem slovenské historie. Na vrcholu je další bek Milan Škriniar. Před osmi lety přestoupil ze Sampdorie do Interu Milán za čtyřiatřicet milionů eur. V žebříčku Atlétika zohledňující výši přestupové částky patří Hanckovi až sedmnácté místo, ovšem mezi obránci je druhý.