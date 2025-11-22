Boston vyhrál na ledě LA, Pastrňák nahrál na vítězný gól. Buffalo nasázelo devět gólů!
David Pastrňák přihrál v NHL v prodloužení na vítězný gól hokejistů Bostonu. Po jeho pasu rozhodl o výhře 2:1 na ledě Los Angeles Morgan Geekie, který dal obě branky hostů. Ve zbývajících třech pátečních zápasech nenastoupil ani jeden český hráč. Buffalo deklasovalo na svém ledě Chicago 9:3. Minnesota bez Davida Jiříčka zvítězila v Pittsburghu 5:0 a Carolina vyhrála ve Winnipegu 4:3.
Elitní řadu Bostonu utvořili Matěj Blümel, Pavel Zacha a Pastrňák, který trefil v závěru prostřední třetiny tyč. První gól padl až ve 49. minutě, ve které se prosadil Geekie. Zvýšit mohl Blümel, ale také zazvonil na brankovou konstrukci, a na svůj první gól v NHL si ještě musí počkat.
Všichni tři čeští hráči byli na ledě v přesilové hře u inkasované branky. Po Blümelově sražené přihrávce se dostali domácí do přečíslení dva na jednoho a z dorážky vyrovnal Joel Armia. Boston získal bonusový bod po Pastrňákově akci. Havířovský rodák zpracoval na útočné modré čáře puk a posunul jej do jízdy Geekiemu, který z pravého kruhu rozhodl.
Buffalo vyhrálo každou třetinu shodně 3:1. Debakl Chicaga režíroval čtyřmi asistencemi Alex Tuch, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Výhru domácích podpořili dvěma trefami Josh Doan a třemi body Jason Zucker.
Jiříček se neobjevil v sestavě Minnesoty ve čtvrtém utkání v řadě. Hokejisté Wild položili základ úspěchu v úvodních dvanácti minutách, po kterých vedli 3:0. Výhru řídil třemi body Matt Boldy (2+1) a čisté konto si připsal Filip Gustavsson, který zastavil 19 střel.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|21
|10
|4
|2
|5
|77:61
|30
|2
Devils
|20
|8
|5
|1
|6
|62:58
|27
|3
Islanders
|21
|9
|3
|2
|7
|69:64
|26
|4
Boston
|23
|8
|5
|0
|10
|74:74
|26
|5
Detroit
|21
|9
|3
|1
|8
|62:67
|25
|6
Washington
|21
|10
|1
|2
|8
|68:57
|24
|7
Pittsburgh
|20
|10
|0
|4
|6
|62:55
|24
|8
Tampa
|20
|8
|3
|2
|7
|61:57
|24
|9
Ottawa
|20
|7
|3
|4
|6
|67:67
|24
|10
Columbus
|21
|6
|5
|2
|8
|65:67
|24
|11
Flyers
|19
|4
|6
|3
|6
|54:53
|23
|12
Florida
|20
|10
|1
|1
|8
|59:59
|23
|13
Montreal
|20
|5
|5
|3
|7
|67:74
|23
|14
Rangers
|22
|7
|3
|2
|10
|56:58
|22
|15
Toronto
|21
|6
|3
|3
|9
|72:77
|21
|16
Buffalo
|21
|6
|2
|4
|9
|67:74
|20
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|20
|13
|1
|5
|1
|84:50
|33
|2
Dallas
|21
|10
|3
|3
|5
|70:59
|29
|3
Anaheim
|21
|9
|4
|1
|7
|76:66
|27
|4
Vegas
|20
|9
|1
|6
|4
|64:56
|26
|5
Minnesota
|22
|7
|4
|4
|7
|65:64
|26
|6
Kings
|22
|6
|4
|6
|6
|60:63
|26
|7
Seattle Kraken
|20
|7
|3
|5
|5
|54:56
|25
|8
Winnipeg
|20
|10
|2
|0
|8
|67:56
|24
|9
Chicago
|21
|9
|1
|4
|7
|69:61
|24
|10
Utah
|21
|7
|3
|3
|8
|63:65
|23
|11
San Jose
|21
|4
|6
|3
|8
|63:68
|23
|12
Edmonton
|23
|4
|5
|5
|9
|68:84
|23
|13
Vancouver
|22
|5
|4
|2
|11
|69:81
|20
|14
St. Louis
|21
|6
|0
|6
|9
|57:81
|18
|15
Nashville
|20
|4
|2
|4
|10
|49:70
|16
|16
Calgary
|22
|5
|1
|3
|13
|51:69
|15