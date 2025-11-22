Boston vyhrál na ledě LA, Pastrňák nahrál na vítězný gól. Buffalo nasázelo devět gólů!

Předplatné

Česká jednička draftu Radim Mrtka: Musím to řezat! V Buffalu chci titul • Zdroj: isportTV
Pavel Zacha bojuje o puk v utkání proti Los Angeles
Český útočník Matěj Blümel se chystá na svoji premiéru v dresu Bostonu
Boston Bruins oslavují vítězství poté, co David Pastrňák překonal hranici 400 gólů v NHL
David Pastrňák se raduje z jubilejního gólu proti Torontu
David Pastrňák slaví výhru nad Torontem s brankářem Jeremym Swaymanem
Anaheim porazil Boston, trefil se i Gudas
iSport.cz, ČTK
NHL
David Pastrňák přihrál v NHL v prodloužení na vítězný gól hokejistů Bostonu. Po jeho pasu rozhodl o výhře 2:1 na ledě Los Angeles Morgan Geekie, který dal obě branky hostů. Ve zbývajících třech pátečních zápasech nenastoupil ani jeden český hráč. Buffalo deklasovalo na svém ledě Chicago 9:3. Minnesota bez Davida Jiříčka zvítězila v Pittsburghu 5:0 a Carolina vyhrála ve Winnipegu 4:3.

Elitní řadu Bostonu utvořili Matěj Blümel, Pavel Zacha a Pastrňák, který trefil v závěru prostřední třetiny tyč. První gól padl až ve 49. minutě, ve které se prosadil Geekie. Zvýšit mohl Blümel, ale také zazvonil na brankovou konstrukci, a na svůj první gól v NHL si ještě musí počkat.

Všichni tři čeští hráči byli na ledě v přesilové hře u inkasované branky. Po Blümelově sražené přihrávce se dostali domácí do přečíslení dva na jednoho a z dorážky vyrovnal Joel Armia. Boston získal bonusový bod po Pastrňákově akci. Havířovský rodák zpracoval na útočné modré čáře puk a posunul jej do jízdy Geekiemu, který z pravého kruhu rozhodl.

Buffalo vyhrálo každou třetinu shodně 3:1. Debakl Chicaga režíroval čtyřmi asistencemi Alex Tuch, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Výhru domácích podpořili dvěma trefami Josh Doan a třemi body Jason Zucker.

Jiříček se neobjevil v sestavě Minnesoty ve čtvrtém utkání v řadě. Hokejisté Wild položili základ úspěchu v úvodních dvanácti minutách, po kterých vedli 3:0. Výhru řídil třemi body Matt Boldy (2+1) a čisté konto si připsal Filip Gustavsson, který zastavil 19 střel.

NHL - Základní část - 2025/2026

93Detail
05Detail
34Detail
12Detail
--Tipsport2.234.162.8Detail
--Tipsport2.263.922.76Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina211042577:6130
2Devils20851662:5827
3Islanders21932769:6426
4Boston238501074:7426
5Detroit21931862:6725
6Washington211012868:5724
7Pittsburgh201004662:5524
8Tampa20832761:5724
9Ottawa20734667:6724
10Columbus21652865:6724
11Flyers19463654:5323
12Florida201011859:5923
13Montreal20553767:7423
14Rangers227321056:5822
15Toronto21633972:7721
16Buffalo21624967:7420
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado201315184:5033
    2Dallas211033570:5929
    3Anaheim21941776:6627
    4Vegas20916464:5626
    5Minnesota22744765:6426
    6Kings22646660:6326
    7Seattle Kraken20735554:5625
    8Winnipeg201020867:5624
    9Chicago21914769:6124
    10Utah21733863:6523
    11San Jose21463863:6823
    12Edmonton23455968:8423
    13Vancouver225421169:8120
    14St. Louis21606957:8118
    15Nashville204241049:7016
    16Calgary225131351:6915

