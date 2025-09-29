Golfová hvězda McIlroy na Ryder Cupu: Válka s fanoušky! Rozplakali manželku
Nenávist a urážky! Golfista Rory McIlroy označil po obhajobě vítězství evropského týmu v Ryder Cupu chování fanoušků v New Yorku za nepřijatelné. Světová dvojka ze Severního Irska byla během svých pěti zápasů na hřišti Bethpage Black terčem neustálých urážek, od osobního života po předchozí golfové neúspěchy. Jeho manželku dokonce trefil kelímek piva.
„To, co se tady tento týden dělo, je nepřijatelné,“ uvedl šestatřicetiletý McIlroy, jenž třemi výhrami pomohl k celkovému vítězství týmu Evropy 15:13 nad domácím výběrem USA.
V sobotu se sám neudržel a na vulgarity amerických fanoušků odpověděl několikrát také zaklením. Když na něj jeden muž zakřičel, „Tak dobrej nejsi, Rory!“, odpověděl, „Jsem k...a dobrej.“ A na tiskové konferenci to zopakoval: „Jsem opravdu dobrej.“
S vítězným pohárem v ruce v neděli McIlroy chování části fanoušků zkritizoval. „Myslím, že něco takového bychom v golfu neměli akceptovat. Golf spojuje lidi a hodně vás toho do života učí. Učí vás etiketu, jak hrát podle pravidel a jak respektovat ostatní. A někdy jsem to tady během týdne neviděl,“ uvedl vítěz pěti turnajů kategorie major, jenž ale zdůraznil, že většina z diváků byli „respektující a opravdoví golfoví fanoušci“.
Pro malou, ale hlasitou část diváků byl nicméně McIlroy evropským nepřítelem číslo jedna. Připomínali mu nevydařený putt, kterým prohrál loňské US Open, dělali si legraci z jeho menšího vzrůstu a irského původu a na pokoji nenechali ani jeho manželku, která podle britského deníku Daily Mail opouštěla hřiště šokovaná a v slzách.
„Pohyboval jsem se dva dny s Ericou McIlroyovou a množství urážek, které na ni mířilo, bylo neskutečné,“ řekl McIlroyův přítel a kolega z evropského týmu Shane Lowry.
Jako poslední se ale mohl smát McIlroy, jenž se při osmém startu v Ryder Cupu radoval z šestého vítězství. Za dva roky ho čeká obhajoba téměř doma, na hřišti Adare Manor v Irsku.
„Určitě zdůrazníme našim fanouškům v Irsku v roce 2027, že to, co se dělo tenhle týden tady, je nepřijatelné,“ uvedl McIlroy, jenž v závěrečný den prohrál se světovou jedničkou Scottiem Schefflerem. „Myslím, že kdybych byl Američan, tak by mi to vadilo. Neslyšel jsem moc fandění Scottiemu, ale hodně skandování proti mně. Mělo by jít přece o to fandit svému týmu,“ dodal.