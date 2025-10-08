Sexy moderátorky Ústí čelily fanouškům Brna: Nechutné útoky, bordel a zásah ochranky!
Na hřišti to drhne, mimo něj je to ale krása nesmírná! Marketing fotbalového Ústí nad Labem sází po odchodu Táni Bystroňové na celé trio sexy moderátorek. Ty to teď ale pěkně schytaly, když na sever Čech zavítali fanoušci vedoucí Zbrojovky Brno.
Moderátorskou chloubu Severočechů tvoří Joy Rank, Sabina Jakšová a Lucy (Lucie Sedláková). Trio chodí mezi diváky, sbírá rozhovory a baví fanoušky. V pátek ale dorazila vedoucí Zbrojovka, kterou doprovodil kotel brněnských příznivců. A ti neměli pro inovace ústeckého klubu pochopení.
Ještě před příjezdem ústecký klub kontaktoval koordinátor brněnských fanoušků. „Upozornil nás, abychom s holkami nechodili do kotle a nedělali tam rozhovory. Já odpověděla, že to nemáme v úmyslu. Zvlášť když jsme četli některé nehezké komentáře na jejich fanouškovských stránkách. Ale taky jsem řekla, že pokud někdo z fanoušků Brna bude pobíhat po stadionu, moderátorky ho slušně požádají o rozhovor,“ popsala dialog členka představenstva Viktorie Kubáňová pro iDnes.cz.
„Už v Chrudimi na ně byli místňáci drzí, i teď se objevili nějací ochmatávači. Vůči našim moderátorkám se chovali nevhodně, ne všichni mají slušné fanoušky jako Ústí nad Labem,“ posteskl si majitel klubu Přemysl Kubáň. Zhruba dvě stě příznivců z Brna šlo slyšet po celý zápas. Ani v televizi neunikl pozornosti uvítací pokřik. „Vyvalte ko*y, přijeli Zbrojováci!“ skandoval dav.
Když se moderátorky pustily do rozhovoru, hostující fanoušci začali mohutně skandovat, čímž se snažili práci hlasatelek překazit. Došlo i na přímý incident. „Pán chtěl hrábnout na Sabinu, tak ho ochranka zastavila, nadávali si,“ sdělila Kubáňová. Během přestávky zapálili Zbrojováci sedačky, reklamní bannery a prolomili plot. Vnikli na tartan, kde se začali strkat s pořadateli. Koordinátor fanoušků ale zasáhnul včas a umravnil je. „Budeme posílat fakturu do Brna, ať to za ty lidi zaplatí. Zapálit umělohmotnou sedačku je celkem jednoduché, to holt zvládne i průměrný Brňák,“ okomentoval Kubáň řádění hostujících fanoušků.