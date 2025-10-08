Předplatné

Zbrojovka smutní. Zemřel její bývalý majitel Hrstka (†78). Hrával i hokej za Brno

Zemřel Lubomír Hrstka, bývalý majitel FC Boby Brno i hokejista tamního Zetoru
Zemřel Lubomír Hrstka, bývalý majitel FC Boby Brno i hokejista tamního ZetoruZdroj: FC Zbrojovka Brno
Lubomír Hrstka hrával za legendární brněnský Zetor, později hokejisty Brna trénoval
Lubomír „Boby“ Hrstka coby boss brněnského fotbalu
Spektakulární pohled na zaplněné ochozy legendárního stadionu v Brně za Lužánky
Bývalý boss Brna „Boby“ Hrstka vzpomíná na divoké časy
Chátrající stadion Za Lužánkami
Chátrající stadion Za Lužánkami
Chátrající stadion Za Lužánkami
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Fotbal
Vstoupit do diskuse (1)

Ve věku 78 let ve středu po těžké nemoci zemřel Lubomír Hrstka, bývalý majitel fotbalové Zbrojovky Brno, která v jeho éře nesla název Boby Brno a hrála první ligu. Nyní druholigový klub o úmrtí někdejšího hokejového obránce a později podnikatele informoval na sociálních sítích.

Lubomír Hrstka, jenž odehrál 13 sezon v československé hokejové lize za předchůdce dnešní Komety ZKL či Zetor Brno, koupil brněnský fotbalový klub v roce 1992 a přejmenoval jej podle vlastní přezdívky „Boby“.

V areálu za Lužánkami také vybudoval vyhlášené Bobycentrum. Majitelem klubu byl do roku 2000, za jeho éry dosahovaly návštěvy na fotbalových zápasech v průměru i přes 20.000 fanoušků, v říjnu 1996 sledovalo utkání Boby Brno - Slavia Praha dosud rekordních 44.120 diváků.

V souvislosti s podnikáním se ale Hrstka také dostal do problémů se zákonem. Na jeho firmy byl vyhlášen konkurz. V březnu 2001 byl odsouzen za poškozování věřitele, když neoprávněně převedl na svou firmu majetek za devět milionů korun.

Na tento majetek se ale vztahovalo zástavní právo, neboť patřil firmám Boby-group a Boby-revue, jejichž dluhy v roce 1998 dosáhly dvou miliard korun. V říjnu 2001 ho zadržela policie, protože se vyhýbal nástupu do vězení; propuštěn byl po odpykání poloviny tříletého trestu. Svoji vinu popíral.

 

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů