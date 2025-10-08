Zbrojovka smutní. Zemřel její bývalý majitel Hrstka (†78). Hrával i hokej za Brno
Ve věku 78 let ve středu po těžké nemoci zemřel Lubomír Hrstka, bývalý majitel fotbalové Zbrojovky Brno, která v jeho éře nesla název Boby Brno a hrála první ligu. Nyní druholigový klub o úmrtí někdejšího hokejového obránce a později podnikatele informoval na sociálních sítích.
Lubomír Hrstka, jenž odehrál 13 sezon v československé hokejové lize za předchůdce dnešní Komety ZKL či Zetor Brno, koupil brněnský fotbalový klub v roce 1992 a přejmenoval jej podle vlastní přezdívky „Boby“.
V areálu za Lužánkami také vybudoval vyhlášené Bobycentrum. Majitelem klubu byl do roku 2000, za jeho éry dosahovaly návštěvy na fotbalových zápasech v průměru i přes 20.000 fanoušků, v říjnu 1996 sledovalo utkání Boby Brno - Slavia Praha dosud rekordních 44.120 diváků.
V souvislosti s podnikáním se ale Hrstka také dostal do problémů se zákonem. Na jeho firmy byl vyhlášen konkurz. V březnu 2001 byl odsouzen za poškozování věřitele, když neoprávněně převedl na svou firmu majetek za devět milionů korun.
Na tento majetek se ale vztahovalo zástavní právo, neboť patřil firmám Boby-group a Boby-revue, jejichž dluhy v roce 1998 dosáhly dvou miliard korun. V říjnu 2001 ho zadržela policie, protože se vyhýbal nástupu do vězení; propuštěn byl po odpykání poloviny tříletého trestu. Svoji vinu popíral.